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Sunum yapmayı sevenler için birbirinden şık kahve fincanları ve su takımları

14.03.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim bol köpüklü, dumanı üstünde tüten, lezzetli bir kahveye hayır diyebilir ki? Özellikle şık bir fincanda ikram ediliyorsa içtiğiniz kahvenin her yudumunda lezzeti doruklarda hissedebilirsiniz. Eğer siz de sunumlara önem verenlerdenseniz doğru yerdesiniz! Birbirinden şık kahve fincanlarını ve onların yanına çok yakışacak su takımlarını araştırdık. Gelin, şık sunumlar için kullanabileceğiniz kahve fincanı ve su takımlarını birlikte inceleyelim.

Sunum yapmayı sevenler için birbirinden şık kahve fincanları ve su takımları

Kimi zaman sevdiklerinizle keyif yapmak için bol köpüklü bir kahveye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Hazırladığınız mis kokulu kahveleri ikram ederken göz alıcı fincan ve su takımlarını kullanarak misafirlerinize şık sunumlar yapabilirsiniz. Kahve sunumlarınıza estetik bir dokunuş yapacak, sizi ve misafirlerinizi memnun edecek kahve fincanı ve su takımlarını listeledik. İşte, birbirinden şık modeller!

1. Kahve sunumlarınız için şık bir alternatif: Emsan Kızıl Gerdan 6 Kişilik Kahve Fincanı Takımı

Sunum yapmayı sevenler için birbirinden şık kahve fincanları ve su takımları

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Şıklığı ve zarafetiyle ilk bakışta bile dikkatleri üzerine toplayan Emsan Kızıl Gerdan 6 Kişilik Kahve Fincanı Takımı ile bol köpüklü kahveler hazırlayabilirsiniz. Fincanın kulpunda bulunan gold detayı beyazın şıklığı ile birleşiyor. Kalitesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz kalitede üretilen fincan takımlarını elde yıkayarak kullanabilirsiniz. Misafirlerinize şık kahve sunumları yaparken tercih edebileceğiniz fincanlar ile kahve keyfinin tadını çıkarabilirsiniz.

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2. Modern tasarımıyla: Kütahya Porselen Toledo 898304 Desen Kahve Fincan Takımı

Sunum yapmayı sevenler için birbirinden şık kahve fincanları ve su takımları

Canlı renklerden ve desenlerden hoşlanıyorsanız muhteşem bir öneriyle karşınızdayız! Kütahya Porselen Toledo 898304 Desen Kahve Fincan Takımı'nın her bir parçası farklı renkte üretiliyor. Setteki fincan tabakları balık desenleriyle süsleniyor. Ürün, malzeme kalitesi sayesinde uzun yıllar kullanabileceğiniz yapıya sahip. Modern ve eğlenceli görünümüyle göze çarpan fincanları misafirlerinize bol köpüklü kahveler ikram ederken kullanabilirsiniz.

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3. Sade ve şık tasarım: English Home Rich Cam 6'lı Su Bardağı

Sunum yapmayı sevenler için birbirinden şık kahve fincanları ve su takımları

Hem günlük hem özel günlerde kullanabileceğiniz bir kahve yanı su takımı arıyorsanız doğru yerdesiniz. English Home Rich Cam 6'lı Su Bardağı mutfağınıza ve sofralarınıza çok yakışacak. Elde veya bulaşık makinesinde yıkayarak temizleyebileceğiniz ürünü kahvenin yanında su servis etmek için kullanabilirsiniz. Zarif görünümüyle hayranlık uyandıran, malzeme kalitesiyle yıllarca kullanabileceğiniz su takımını şık davet sofralarında gönül rahatlığıyla tercih edilebilirsiniz.

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4. Kahve saatlerinizin yeni gözdesi olmaya aday: Jumbo Dolorex 2'li Kahve Fincan Takımı

Sunum yapmayı sevenler için birbirinden şık kahve fincanları ve su takımları

En yakın arkadaşınız, anneniz veya eşinizle karşılıklı kahve keyfi yaparken kullanabileceğiniz Jumbo Dolorex 2'li Kahve Fincan Takımı ile karşınızdayız! Fincanların dış yüzeyinde bulunan çiçek desenleriyle gold kulpların muhteşem uyumu, ilk bakışta dikkatleri üzerine topluyor. Kaliteli yapısı sayesinde ısıya karşı dayanıklı olan ürünü bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Kahve tiryakilerinin vazgeçilmezi olmaya aday bu fincanlara mutfağınızda yer verebilirsiniz.

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5. Gold detayları: Melance 6 Adet Gold Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı Seti

Sunum yapmayı sevenler için birbirinden şık kahve fincanları ve su takımları

Sadeliği ve şıklığı bir arada sunan Melance 6 Adet Gold Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı Seti ile misafirlerinizle kahve keyfinin tadını çıkarın! Kaliteli cam malzemeden üretilen bardakların ağız bölgesinde yer alan gold detayı, kabartmalı yüzeyi ile muhteşem bir uyum yakalıyor. Ayaklı tasarımı sayesinde şık kahve sunumları yaparken tercih edebileceğiniz ürünle tanışmaya ne dersiniz?

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6. Bol köpüklü kahveleri servis ederken kullanabilirsiniz: UniqueHome 6 Kişilik Kahve Takımı

Sunum yapmayı sevenler için birbirinden şık kahve fincanları ve su takımları

Ev dekorasyonunda tercihiniz sadelikten yanaysa UniqueHome 6 Kişilik Kahve Takımı mutfağınıza çok yakışacak! Birinci kalite porselen kullanılarak üretilen fincanlar gold detayı ile şık bir görünüm kazanıyor. Ayaklı yapısı sayesinde klasik bir stil yaratan fincanları kullanarak misafirlerinize bol köpüklü kahveler sunabilirsiniz. Kahve saatlerinde size eşlik edecek bu şık fincanlara mutlaka şans vermenizi tavsiye ediyoruz.

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7. Klasik ve zarif: Kosova GSA-52 Porselen 6lı Tombul Fincan Takımı

Sunum yapmayı sevenler için birbirinden şık kahve fincanları ve su takımları

Renkli ve desenli modellerden hoşlananların zevkle kullanabileceği Kosova GSA-52 Porselen 6lı Tombul Fincan Takımı şık tasarımıyla karşınızda! Zarif görünümü ile misafirlerinize bol köpüklü kahveler ikram ederken kullanabileceğiniz kahve takımını dilerseniz kendiniz için dilerseniz sevdiklerinize hediye etmek için alabilirsiniz. Tavus kuşu desenleriyle bezenen ürünün elde yıkanarak temizlenmesi gerektiğini de belirtelim.

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8. Günlük kullanımlar için ideal: KristalGalerisi 6’lı Kahve Yanı Su Bardağı Takımı

Sunum yapmayı sevenler için birbirinden şık kahve fincanları ve su takımları

KristalGalerisi 6’lı Kahve Yanı Su Bardağı Takımı, sade ama bir o kadar şık tasarımı ile göze çarpıyor. Kaliteli malzemelerden üretilen su bardağını kahvenin yanında su ikram etmek için kullanabilirsiniz. Bardakları elde ya da bulaşık makinesi kullanarak yıkayabilirsiniz. Uzun yıllar kullanabileceğiniz, misafirlerinize şık sunumlar yapabileceğiniz bu ürüne kesinlikle şans vermelisiniz.

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9. Estetik tasarım: Acar Ornitto 6 Kişilik Kahve Fincanı Takımı

Sunum yapmayı sevenler için birbirinden şık kahve fincanları ve su takımları

Bol köpüklü ve lezzetli kahveleri modern ve göz alıcı bir tasarımı olan Acar Ornitto 6 Kişilik Kahve Fincanı Takımı ile sunmaya ne dersiniz? Fincanların dış yüzeyi beyazın asaletini yansıtırken iç yüzeyi ve tutma kulpu gold kaplamalar kullanılarak hareketlendirilmiş. Fincan tabağında ise kuş figürleri yer alıyor. Malzeme kalitesiyle yıllarca kullanabileceğiniz bu fincanları elde yıkayarak temizleyebilirsiniz.

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10. Ahşap ürünleri sevenlere: Perotti 12643 Alfonso Bambu Tabaklı 12 Parça Türk Kahvesi Fincan Takımı

Sunum yapmayı sevenler için birbirinden şık kahve fincanları ve su takımları

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Son yıllarda çok popüler olan bambu mutfak gereçleri bu kez fincan takımı olarak karşınızda! Perotti 12643 Alfonso Bambu Tabaklı 12 Parça Türk Kahvesi Fincan Takımı, şıklığı ve modern görünümü ile kalpleri kazanıyor. Beyaz fincanların bambu tabaklar ile uyumu, sadelikten hoşlananlara hitap ediyor. Bulaşık makinesi kullanarak da yıkayabileceğiniz ürünü, dayanıklılığını uzun yıllar koruması için elde yıkamanız tavsiye ediliyor.

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