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Sunumlarınızı rahat yapabilmeniz adına en iyi sunum kumandası tavsiyeleri

24.02.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ofis çalışanı, öğrenci ya da bir eğitimci misiniz? Cevabınız “Evet” ise sunum yapmak hayatınızın bir parçası hâline gelmiş olabilir. Etkili bir sunum için sadece konuşma ya da slayt hazırlığı yapmanız yetmez. Bunun dışında iyi ekipmanlara da ihtiyacınız var. İlk etapta kaliteli bir sunum kumandası edinerek ekipmanınızı toparlayabilirsiniz. İşte birbirinden kaliteli ve bol özellikli sunum kumandaları!

Sunumlarınızı rahat yapabilmeniz adına en iyi sunum kumandası tavsiyeleri

İçindekiler

  • 1. Başarılı bir sunum için: Blueway Kablosuz Sunum Kumandası
  • 2. Güçlü kırmızı işaretçi lazeriyle: Apera GN-04 Kablosuz Sunum Tıklayıcı Kırmızı İşaretçi
  • 3. Sunum alanında özgür olabilmeniz için: PrimeX PX-4545 Profesyonel USB Kablosuz Projeksiyon Sunum Kumandası
  • 4. Sunum sürecinde olmazsa olmaz: Coverzone Kablosuz Lazer Sunum Kumandası
  • 5. Kaliteli tasarımıyla: Canon PR500-R Sunum Kumandası
  • 6. Tek tuşla tüm yönetim sizde: Everest PSN-07B Beyaz 2.4 Ghz Kablosuz Profesyonel Sunum Cihazı
  • 7. Etkili sunumlar için: Dark DK AC WP03 Kırmızı Lazerli 2,4 GHz RF Kablosuz Sunum Kumandası
  • 8. Portatif tasarımıyla: Microcase Kalem Tipi Kablosuz Lazerli Wireless Sunum Kumandası
  • 9. Kontrol tamamen sizde: Lecoo SPT9614 2.4 Ghz Sunum Kumandası
  • 10. Sunum yapması gereken herkesin ihtiyacı: Logitech Spotlight Sunum Kumandası

Etkili bir şekilde sunum yapabilmek için pek çok hazırlık aşamasının eksiksiz tamamlanması gerekiyor. Tabii yazılı, sözlü ve görsel unsurların dışında bir de teknik anlamda ihtiyaçlarınız var. Bunun için en önemli gerekliliklerden biri, sunum kumandaları. Bu ürünler akıcı bir sunum sürecinin yaşanabilmesi için olmazsa olmaz. Sunum kumandası alma niyetindeyseniz ve birçok model arasında kararsız kaldıysanız listelediğimiz ürünleri inceleyebilirsiniz.

1. Başarılı bir sunum için: Blueway Kablosuz Sunum Kumandası

Sunumlarınızı rahat yapabilmeniz adına en iyi sunum kumandası tavsiyeleri

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Öğretmenlerin, öğrencilerin ya da ofis çalışanlarının sunum süreçlerini rahatlıkla yönetebilmeleri için tasarlanan Blueway Kablosuz Sunum Kumandası, sadece bir adet pil ile çalışıyor. Microsoft Powerpoint, Word, Excel ve Acrobat Reader dosyalarını destekleyen ürün; neredeyse tüm Windows işletim sistemleriyle sorunsuz çalışabiliyor.

En ucuz sunum kumandasından biri olan model, alıcısıyla birlikte kullanılıyor. Kumandanın cihaza tanımlanması için CD gibi araçlarla ön yükleme yapılmasına gerek yok çünkü cihaz otomatik tanımlanır. Ürün lazer ışınlarıyla çalıştığı için gözlere tutulmaması gerektiğini hatırlatalım. Özelikle bu konu, çocuklar için de ekstra önem taşıyor.

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2. Güçlü kırmızı işaretçi lazeriyle: Apera GN-04 Kablosuz Sunum Tıklayıcı Kırmızı İşaretçi

Sunumlarınızı rahat yapabilmeniz adına en iyi sunum kumandası tavsiyeleri

Herhangi bir yazılım programı gerektirmeden sadece alıcıyla hızlıca kullanıma başlayabileceğiniz Apera GN-04 Kablosuz Sunum Tıklayıcı Kırmızı İşaretçi, uzun süre dayanan AAA pil ile çalışıyor. Gömlek ya da ceket ceplerine rahatlıkla iliştirebilmek için klipsli olarak tasarlanıyor.

Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerinde kullanılabilen ürün, sunum programlarının yönetimi dışında kırmızı işaretçi ışığa da sahip. Üstelik bu özellik sayesinde evinizdeki patili dostlarınızla oyunlar oynayabilirsiniz. Sunum yönetimi için 200, kırmızı işaretçi için 100 metreye kadar çekim mesafesi sunuyor. Ürün, süet kılıfıyla kullanıcıya ulaşıyor.

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3. Sunum alanında özgür olabilmeniz için: PrimeX PX-4545 Profesyonel USB Kablosuz Projeksiyon Sunum Kumandası

Sunumlarınızı rahat yapabilmeniz adına en iyi sunum kumandası tavsiyeleri

"Sunum kumandası nasıl kullanılır?" sorusu ise cihazı kullanmak isteyenler arasında merak konusu. Hiçbir şekilde ön hazırlık gerektirmeyen bu cihazlar genel olarak alıcılarıyla birlikte çalışır ve kullanıma her an hazır hâlde olurlar. Tıpkı TV kumandası gibi bir işlevselliğe sahipler.

Ergonomik tasarımıyla öne çıkan PrimeX PX-4545 Profesyonel USB Kablosuz Projeksiyon Sunum Kumandası, 10 metreye kadar çekim özelliğiyle beğeni kazanıyor. Lazer ışını ile sunum programlarını yönetilmesini sağlayan ürün, bilgisayar ve projeksiyon cihazlarında rahatça kullanılabiliyor. Ürünün lazer ışığı kırmızı renkte olduğu için rahatlıkla görülüyor. Kablosuz olarak kullanılan sunum kumandasının bir adet alıcısı var.

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4. Sunum sürecinde olmazsa olmaz: Coverzone Kablosuz Lazer Sunum Kumandası

Sunumlarınızı rahat yapabilmeniz adına en iyi sunum kumandası tavsiyeleri

Okulda ya da ofiste kaliteli bir sunum yapmanızı sağlayacak özel bir yardımcıya ihtiyacınız varsa en gelişmiş özellikleriyle Coverzone Kablosuz Lazer Sunum Kumandası’nı değerlendirebilirsiniz. Ergonomik tasarımıyla rahat bir tutuş sunan kablosuz sunum kumandası, sadece ofis programları veya sunum dosyalarınızı yönetmekle kalmıyor. Aynı zamanda e-kitap ya da web sayfası taramalarını de gerçekleştirebiliyor.

Dâhilî bir alıcı yardımıyla çalışan ürün, 15 metreye kadar çekim gücüne sahip. Hafif, rahat kullanımlı ve ergonomik tasarıma sahip olan cihaz; sunum çalışmaları için olmazsa olmaz ürünlerden biri.

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5. Kaliteli tasarımıyla: Canon PR500-R Sunum Kumandası

Sunumlarınızı rahat yapabilmeniz adına en iyi sunum kumandası tavsiyeleri

En iyi sunum kumandası listelerinde yer alan Canon PR500-R Sunum Kumandası, kaliteli malzemesi ve fonksiyonlarıyla ilgi çekici ürünlerden biri. Ürün, sunum yaparken bilgisayar başına gitmeden slaytları yönetebilme imkânı sağlıyor. Böylece bilgisayara bağımlı kalmak yerine sahnede hareket hâlinde olarak sunum esnasında dinleyicilerinizle daha sağlıklı bir iletişim ve göz teması kurabilmenizi destekliyor.

Sunumu durdurma, yeniden oynatma, sayfalar arası gezinme gibi temel özelliklerinin yanında kumandada pil durum göstergesi de yer alıyor. Ayrıca blank screen özelliği ile istediğiniz zaman ekran karartma uygulayabilirsiniz. Harika, değil mi?

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6. Tek tuşla tüm yönetim sizde: Everest PSN-07B Beyaz 2.4 Ghz Kablosuz Profesyonel Sunum Cihazı

Sunumlarınızı rahat yapabilmeniz adına en iyi sunum kumandası tavsiyeleri

Sunumları en etkin şekilde gerçekleştirebilmeyi sağlayan sunum kumandaları, piyasada pek çok farklı çeşitte yer alıyor. Karmaşık tasarımlardan hoşlanmayanlara ise sıklıkla Everest PSN-07B Beyaz 2.4 Ghz Kablosuz Profesyonel Sunum Cihazı öneriliyor. Oldukça da hafif ve kompakt bir tasarıma sahip olan ürün, kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor.

Alıcısıyla birlikte çalışan ürün, 30 metreye kadar çekim gücüne sahip. Lazer ışını ise kırmızı. Geniş sunum programı yelpazesiyle uyum gösterebiliyor. Cihaz altında yer alan bölme, ürünü kullanmadığınız zamanlarda alıcısını muhafaza etmenize olanak tanıyor. "İyi ki almışım!" diyeceğiniz ürünü mutlaka inceleyin.

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7. Etkili sunumlar için: Dark DK AC WP03 Kırmızı Lazerli 2,4 GHz RF Kablosuz Sunum Kumandası

Sunumlarınızı rahat yapabilmeniz adına en iyi sunum kumandası tavsiyeleri

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Microsoft PowerPoint, Star Office, KeyNote ve Open Office başlıca olmak üzere pek çok sunum programında kullanılabilen Dark DK AC WP03 Kırmızı Lazerli 2,4 GHz RF Kablosuz Sunum Kumandası; herhangi bir yazılım gerektirmeden yalnızda USB alıcı ile aktif hâle getiriliyor. Güçlü kırmızı lazeri yani işaretçisi ile dinleyicilerinizin ilgisini çekebilir, ilgili konuya odaklanmalarını sağlayabilirsiniz.

En iyi sunum kumandası tavsiyelerinden biri olan üründe açma kapama ve sayfalar arası ileri geri yapma gibi özelliklerin yanında ilgili sayfayı tam boyuta çevirebilme özelliği de bulunuyor. Ayrıca modelde ekran karartma efekti de yer alıyor.

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8. Portatif tasarımıyla: Microcase Kalem Tipi Kablosuz Lazerli Wireless Sunum Kumandası

Sunumlarınızı rahat yapabilmeniz adına en iyi sunum kumandası tavsiyeleri

Sadece bir kalem boyutunda olan Microcase Kalem Tipi Kablosuz Lazerli Wireless Sunum Kumandası ile sunum sürecinizi en etkili şekilde yönetmeye ne dersiniz? Microsoft Powerpoint, Open Office, KeyNote, Star Office uygulamalarında çalışabilen cihaz, Windows(Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11), Mac iOS ve Linux işletim sistemli tüm cihazlarda rahatlıkla kullanılıyor.

Tek tuşla kapatma, ekran karartma, sayfalar arası gezinti yapabilme gibi temel özellikleri sunan kumandada dinleyicilerin odağını sağlayabilmek için işaretçi de bulunuyor. Üründe cihazı cep gibi yerlere iliştirmek için klips de yer alıyor. Daha ne olsun, değil mi?

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9. Kontrol tamamen sizde: Lecoo SPT9614 2.4 Ghz Sunum Kumandası

Sunumlarınızı rahat yapabilmeniz adına en iyi sunum kumandası tavsiyeleri

Mouse özellikli sunum kumandasından biri olan Lenovo Lecoo SPT9614 2.4 Ghz Sunum Kumandası, sunum kontrolünün yanı sıra pek çok özelliği de beraberinde getiriyor. Bilgisayarınıza yaklaşmadan ekranları uzaktan yönetebileceğiniz ürün, bir mouseun görevlerinin tamamını üstlenebiliyor.

Ayrıca üründe ayarlanabilir ses ve kırmızı ışık göstergesi de bulunuyor. En gelişmiş sunum kumandaları içinde yer alan model; ofis çalışanları, eğitimciler ve öğrenciler için oldukça yararlı bir yardımcı ürün hâline geliyor. İş toplantılarından etkili ders sunumlarına kadar pek çok süreçte eşlikçiniz olabilecek bu ürüne şans vermeye ne dersiniz?

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10. Sunum yapması gereken herkesin ihtiyacı: Logitech Spotlight Sunum Kumandası

Sunumlarınızı rahat yapabilmeniz adına en iyi sunum kumandası tavsiyeleri

Bluetooth sunum kumandası arayışındaysanız listemizi harika bir ürünle sonlandırıyoruz, Logitech Spotlight Sunum Kumandası! Üç temel özellikli tuşa sahip olan ürün, oldukça kolay kullanıma sahip. Üstelik ürün pille değil, şarj edilerek kullanılıyor. Yanında yer alan kısa USB bağlantı kablosu ile bilgisayar üzerinden şarj edilebilmeyi sağlıyor. Böylece sizi sürekli pil değişiminden kurtarıyor.

Kaliteli malzeme yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor. 131 milimetre uzunluğunda ve 28 milimetre genişliğinde olan ürünü taşıması da bir hayli kolay. Model dâhilî bir alıcı ile çalıştığı için herhangi bir ön yükleme yapmadan hızlıca kullanılabiliyor.

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