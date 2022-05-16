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Süper kanlı Ay: Tam Ay tutulması nadiren görülen manzaralar oluşturdu

16.05.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi günü saat 05:30'dan kısa bir süre sonra, Dünya, birkaç dakika boyunca Güneş ve Ay arasında konumlandı. O sırada Ay tamamen Dünya'nın gölgesinde kaldı ve geçici olarak koyu kırmızı bir renk aldı. Gökyüzü gözlemcileri, bu sırada çarpıcı ve olağandışı bir manzaraya tanıklık ettiler: Süper kanlı Ay.

Süper kanlı Ay: Tam Ay tutulması nadiren görülen manzaralar oluşturdu

Ay bu özel rengini, Dünya atmosferinden Ay'ın gölgeli yüzeyine yansıyan güneş ışığıyla alıyor.

Kanlı Ay'ın Süper Ay olayıyla ile çakışmasıysa nadiren gözlemleniyor. Bu, Ay'ın yörüngesinde Dünya'ya en yakın noktada olduğu ve normalden daha büyük göründüğü anlamına geliyor.

Süper kanlı Ay, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde tepelerin üzerinden batarken görünüyor

Süper kanlı Ay, tam Ay tutulmasının başladığı ve olayın Batı yarımkürede görünür hale geldiği 05:29'dan sonra net bir şekilde gözlemlenebildi.

Yaklaşık bir buçuk saat sonra, Ay'a ulaşan tek güneş ışığı, Dünya'nın atmosferini geçerek uydumuzu kızıla çevirdi.

Yunanistan'da gözlemciler, tam tutulmadan önce Ay'ı izlemek için Atina yakınlarındaki Poseidon Tapınağı'nda toplandılar.

Avrupa'da, tutulma Ay'ın batmaya başladığı zamana denk geldiği için kısa bir süre gözlemlenebildi. Ancak Amerika kıtasında açık gökyüzü altındaki bölgelerde tam bir görsel şölen vardı.

Londra'da Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nde gökbilimci Dr Gregory Brown, bu nadir olay öncesinde BBC'ye verdiği demeçte: "Aslında Dünya'da yaşanan tüm gün doğumu ve tüm gün batımı olaylarını aynı anda göreceğiz. Bu ışığın tamamı Ay'a yansıtılacak." dedi ve ekledi:

"Ay'dan Dünya'ya doğru bakan bir astronot olsaydınız, gezegenimizin dışında dolaşan kırmızı bir halka görürdünüz."

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