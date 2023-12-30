'Süper Kupa' paylaşımlarına soruşturma başlatılmıştı! 'Muhalif gençlik' hesabı sorumlusu gözaltına alındı

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupası finali, Suudi yönetiminin Atatürklü pankart ve tişörtlere izin vermemesi nedeniyle iptal edilmişti. İki takım da bu yasağa tepki göstererek yurda dönmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Ses getiren olayla ilgili bazı hesaplar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Gün içinde bazı hesap sahipleri gözaltına alınmıştı Akşam saatlerinde gözaltılara bir yenisi daha eklendi. Muhalif Gençlik isimli hesabın yönetici Ali Kağan Yıldırım gözaltına alındı.

ADALET BAKANI DUYURMUŞTU

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir." ifadelerine yer vermişti.

Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.

Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 30, 2023







