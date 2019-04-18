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Süper Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 21:50 | Son Güncelleme

Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 600. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 18, 33, 36, 37 ve 52 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
bilezik milli piyango süper loto

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