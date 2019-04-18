Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun 600. hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 11, 18, 33, 36, 37 ve 52 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNEREn \u00e7ok onlara yak\u0131\u015f\u0131yormu\u015f!Ma\u011farada can pazar\u0131! 35 metre derinlikte mahsur kald\u0131larSoma facias\u0131 davas\u0131nda tahliye karar\u0131!
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