Süper Loto çekilişi her hafta belirli günlerde düzenli olarak tamamlanıyor. Çekilişin sonuçları internet üzerinden sorgulanıyor. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanıyor? İşte merak edilenler...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Geçmiş sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



