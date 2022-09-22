Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Her hafta üç defa tamamlanan Süper Loto çekilişinin bu hafta için ikincisi tamamlanacak. Çekiliş sonuçları, şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. Peki 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

