Süper Loto ne kadar devretti, sonuçları açıklandı mı? 26 Mart Süper Loto bilet ve çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu meraklıları tarafından araştırılıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 26 Mart Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto ne kadar devretti, sonuçları açıklandı mı öğrenmek isteyen vatandaşlar sonuçları aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişi 26 Mart Pazar akşamı saat 21:30'da başlayacak.

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SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

23 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamıştı. Devreden her çekilişte büyük ikramiye tutarı artmaktadır.

Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişte 43.142.222,91 TL devretti. Bu akşamki çekiliş sonucunda 6 bilen ya da bilenler çıkacak mı merakla bekleniyor.