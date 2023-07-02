HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SÜPER LOTO saat kaça kadar oynanıyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto ikramiyesi ne kadar? Sonuç sorgulama

SÜPER LOTO saat kaça kadar oynanıyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto ikramiyesi ne kadar? Sonuç sorgulama

02.07.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 2 Temmuz 2023 Pazar günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor.2 Temmuz 2023 Pazar akşamı bu haftanın son Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, SÜPER LOTO saat kaça kadar oynanıyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto ikramiyesi ne kadar? Sonuç sorgulama

SÜPER LOTO saat kaça kadar oynanıyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto ikramiyesi ne kadar? Sonuç sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto saat kaça kadar oynaıyor? Süper Loto sonuç sorgulama' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 2 Temmuz Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın son çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 2 Temmuz Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

2 TEMMUZ SÜPER LOTO CANLI İZLE İÇİN TIKLAYIN

29 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 29 Haziran'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 49.246.778,45 milyon TL olarak açıklandı.

ezgif.com-webp-to-jpg (12)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terörden temizlendi, vatandaşların uğrak noktası haline geldi!Terörden temizlendi, vatandaşların uğrak noktası haline geldi!
Maseratili polisle ilgili yeni gelişme: Açığa alındı!Maseratili polisle ilgili yeni gelişme: Açığa alındı!
Miçotakis'ten Avrupa Birliği'ne Türkiye çağrısıMiçotakis'ten Avrupa Birliği'ne Türkiye çağrısı
Anahtar Kelimeler:
süper loto ikramiyesi ne kadar süper loto sonuçlar

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

Icardi ve Wanda Nara'nın talebi ağızları açık bıraktı! Taraftar ayaklandı...

Icardi ve Wanda Nara'nın talebi ağızları açık bıraktı! Taraftar ayaklandı...

Depremlere karşı flaş hamle: Artık izin verilmeyecek! "Ne olursa olsun"

Depremlere karşı flaş hamle: Artık izin verilmeyecek! "Ne olursa olsun"

Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...

Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...

Dehşet saçtı! "Çılgına döndüm..."

Dehşet saçtı! "Çılgına döndüm..."

Salda Gölü'nde kahreden ölüm

Salda Gölü'nde kahreden ölüm

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Cinsel birliktelikten sonra kaşınıyor! “Erkek arkadaşıma alerjim var”

Cinsel birliktelikten sonra kaşınıyor! “Erkek arkadaşıma alerjim var”

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.