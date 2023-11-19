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Süper Loto saat kaçta çekiliyor, ne zaman? 19 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sonuç sorgulama

19.11.2023 21:03 | Son Güncelleme:
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Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto saat kaçta çekiliyor, Süper Loto nasıl oynanır' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyenler 19 Kasım Pazar akşamı sonuçları Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Peki, Süper Loto saat kaçta çekiliyor, ne zaman? Milli Piyango 19 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto saat kaçta çekiliyor, ne zaman? 19 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sonuç sorgulama

Süper Loto sonuçları 19 Kasım Pazar akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 19 Kasım Pazar akşamı bu haftanın üçüncü çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte millipiyangoonline.com ekranı

19 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın üçüncü çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 19 Kasım Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

19 KASIM SÜPER LOTO CANLI İZLE İÇİN TIKLAYIN

16 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 KASIM! Süper Loto ne kadar devretti SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 KASIM! Süper Loto ne kadar devretti

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 16 Kasım'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmışmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 50.153.939,73 ₺ olarak açıklandı.

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SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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