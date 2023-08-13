HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 AĞUSTOS! Süper Loto nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 AĞUSTOS! Süper Loto nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş sorgulama

13.08.2023 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto 13 Ağustos sonuçları akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 13 Ağustos 2023 Pazar akşamı bu haftanın son çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Peki, Süper Loto saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 AĞUSTOS! Süper Loto nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş sorgulama

Süper Loto 13 Ağustos sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto saat kaçta çekiliyor, Süper Loto hangi gün çekiliyor?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 13 Ağustos Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 AĞUSTOS

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşandı.

Süper Loto çekilişi 13 Ağustos Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

13 ĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

13 AĞUSTOS SÜPER LOTO KAZANDIRAN SAYILAR

52 - 10 - 40 - 28 - 6 - 38

10 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 10 AĞUSTOS! SÜPER LOTO SONUÇLARI 10 AĞUSTOS!

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 10 ğustos'ta gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 118.165.569,57 ₺ ilyon TL olarak açıklandı.

ezgif.com-webp-to-jpg (12)

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

3547084_810x458


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni ittifak olacak mı? Kararlarını açıkladı: Seçimleri kazanmamızı...Yeni ittifak olacak mı? Kararlarını açıkladı: Seçimleri kazanmamızı...
Depremde 137 kişiye mezar olan apartmanın yürek sızlatan raporu! Depremde 137 kişiye mezar olan apartmanın yürek sızlatan raporu!
İran'da türbeye saldırı: Çok sayıda ölü varİran'da türbeye saldırı: Çok sayıda ölü var
Anahtar Kelimeler:
süper loto Milli Piyango süper loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.