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Süper Loto sonuçları 13 Eylül çekilişi! 3 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

Süper Loto çekiliş günü geldi. Bu akşam 569. hafta Süper Loto sonuçları için çekiliş yapılacak. 3 devirli ikramiye için yapılacak çekilişte büyük ikramiye kazanan çıkacak mı merak ediliyor. Devir serisi uzayacak mı yoksa büyük ikramiye talihlisi çıkacak mı? 6 milyonu aşması beklenen büyük ikramiye için heyecan dorukta!

Süper Loto sonuçları 13 Eylül çekilişi! 3 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

Haziran ayının son Süper Loto sonuçları bu akşam yapılacak çekiliş ile belli olacak. MPİ'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto için bu akşam 569. çekiliş yapılacak. 13 Eylül Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş, 3 devirli ikramiye için gerçekleştirilecek ki büyük ikramiyenin 6 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor. Bakalım bu akşamki Süper Loto sonuçları ne olacak?

  1. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 13 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

13 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 569. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

558. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 568'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 18, 20, 43, 45 ve 51 olarak belirlendi.

MPİ resmi sitesinde açıklanan Süper Loto sonuçlarına göre altı bilen olmadı ve oyun 3. kez devretti. Böylece Süper Loto'da büyük ikramiye miktarı 4 milyon 762 bin 409 lira 28 kuruşa yükseldi. 5 bilen 42 kişi 13 bin 812 lira doksanar kuruş, 4 bilen 2 bin 920 kişi 213 lira yetmiş beşer kuruş, 3 bilen 66 bin 741 kişi 16 lira onar kuruş kazandılar.

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