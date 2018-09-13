Süper Loto sonuçları 13 Eylül çekilişi! 3 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

Haziran ayının son Süper Loto sonuçları bu akşam yapılacak çekiliş ile belli olacak. MPİ'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto için bu akşam 569. çekiliş yapılacak. 13 Eylül Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş, 3 devirli ikramiye için gerçekleştirilecek ki büyük ikramiyenin 6 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor. Bakalım bu akşamki Süper Loto sonuçları ne olacak?
Süper Loto 13 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 569. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
558. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 568'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 18, 20, 43, 45 ve 51 olarak belirlendi.
MPİ resmi sitesinde açıklanan Süper Loto sonuçlarına göre altı bilen olmadı ve oyun 3. kez devretti. Böylece Süper Loto'da büyük ikramiye miktarı 4 milyon 762 bin 409 lira 28 kuruşa yükseldi. 5 bilen 42 kişi 13 bin 812 lira doksanar kuruş, 4 bilen 2 bin 920 kişi 213 lira yetmiş beşer kuruş, 3 bilen 66 bin 741 kişi 16 lira onar kuruş kazandılar.
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