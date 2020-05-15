Süper Loto sonuçları 14 Mayıs: Dev ikramiye tek kişiye gitti!

14 Mayıs tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu ve bu sefer 6 bilen çıkınca devir serisi 5 devirde sona erdi. İkramiye havuzu 12 milyon TL’ye yaklaşmıştı ki bu dev ikramiye Ankara’dan tek bir kişiye nasip oldu. İşte 5 devir sonrası büyük ikramiyenin kazanıldığı Süper Loto’da haftanın numaraları ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 7, 24, 38, 40 ve 46 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 656'ncı hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 11 milyon 991 bin 833 lira 30 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 11 bin 204 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 554 kişi 185 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 498 kişi 14 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Keçiören ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

