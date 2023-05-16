HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 MAYIS 2023 AÇIKLANDI! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 MAYIS 2023 AÇIKLANDI! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

16.05.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 16 Mayıs 2023 Salı günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 16 Mayıs 2023 Salı akşamı bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 9 Mayıs Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama e

SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 MAYIS 2023 AÇIKLANDI! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 16 Mayıs Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 16 MAYIS AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Süper Loto çekilişi 16 Mayıs Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşti.

İşte kazandıran numaralar;

süper loto 16 mayıs

SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Millet İttifakı liderleri bir araya gelecekMillet İttifakı liderleri bir araya gelecek
Masaya vura vura söyledi! "Vallahi de billahi de..."Masaya vura vura söyledi! "Vallahi de billahi de..."
CHP'nin seçim sistemi çöktü mü? Böyle yanıt verdiCHP'nin seçim sistemi çöktü mü? Böyle yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
süper loto Milli Piyango süper loto çekilişi süper loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Kuyumculardan gram altın için yorum

Kuyumculardan gram altın için yorum

Cumhur İttifakı'nın 2. tur mesaisi! Erdoğan, liderlerle tek tek görüşecek... Yol haritası belirlendi: 1 günde 2 program

Cumhur İttifakı'nın 2. tur mesaisi! Erdoğan, liderlerle tek tek görüşecek... Yol haritası belirlendi: 1 günde 2 program

'İsteseler %50.2 yapabilirlerdi...'

'İsteseler %50.2 yapabilirlerdi...'

Adı adaylık için geçiyordu... Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu' çıkışı! "Ben oy vermedim"

Adı adaylık için geçiyordu... Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu' çıkışı! "Ben oy vermedim"

Süper Lig'in efsane kulübü Amatör Lig'e düştü!

Süper Lig'in efsane kulübü Amatör Lig'e düştü!

AK Parti ve CHP'de o karara itiraz!

AK Parti ve CHP'de o karara itiraz!

İlginizi Çekebilir

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.