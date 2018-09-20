Süper Loto sonuçları 20 Eylül: 5. devirde Süper Loto ikramiyesi 9 milyona çıktı!

20 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 570. hafta Süper Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. Note huzurunda Ankara'nın Balgat ilçesinde yapılan Süper Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı. Gelecek haftaya devir eden Süper Loto ikramiyesi ise 8.889.961,73 TL. Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişe dair sayısal veriler haberimizde.

20 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

hafta Süper Loto kazandıran numaraları: 13 - 17 - 35 - 36 - 41 - 46

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 8 milyon 889 bin 961 lira 73 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle: 5 bilen 92 kişi 7 biin 331 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 835 kişi 149 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 94 bin 79 kişi 13 lira 30'ar kuruş alacaklar.

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

569. HAFTA SÜPER LOTO SAYILARI: 12, 17, 21, 40, 41, 43

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 722 bin 172 lira 24 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 11 bin 505 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 541 kişi 185'er lira, 3 bilen 76 bin 376 kişi 14 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 395 bin 262 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 730 bin 743 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 967 bin 783 lira 44 kuruş kamuya aktarıldı.



