Süper Loto sonuçları 23 Mayıs: Devir miktarı 12 milyonu geçti!

MPİ’nin en çok kazandıran ve en çok da devreden oyunlarından olan Süper Loto’nun 605. çekilişi 23 Mayıs akşamı noter huzurunda ve online canlı yayında gerçekleştirildi. Peki haftanın Süper Loto sonuçları ne oldu? Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesinden paylaşılan sonuçlara göre bu çekilişte kimse 6 bilemedi ve 605. hafta çekilişine 12 milyon TL’den fazla ikramiye devretti. İşte haftanın Süper Loto sonuçlarının detayları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 605. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 27, 31, 34, 36 ve 47 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 605'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 231 bin 864 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 34 kişi 19 bin 514 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 779 kişi 190 lira 35'er kuruş, 3 bilen 80 bin 762 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 598 bin 292 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 829 bin 772 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 23 bin 756 lira kamuya aktarıldı.

