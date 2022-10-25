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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

25.10.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı 25 Ekim Salı akşam saatleri itibariyle merak konusu oldu. Süper Loto haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri oynanabiliyor. 25 Ekim Salı akşamı haftanın ilk Süper Loto çekilişi gerçekleşecek. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla bekleniyor. Süper Loto oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 25 EKİM!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto çekilişi saat 21:30 itibariyle çekilmeye başlanacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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