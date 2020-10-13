Süper Loto sonuçları belli oldu! 13 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 13 Ekim 2020!

13 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları şans oyunu meraklıları tarafından heyecanla araştırılıyor. Pek çok vatandaş da Süper Loto sonucu sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Süper Loto çekilişi canlı olarak millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden takip ediliyor. Süper Loto sonuçları çekilişi canlı olarak millipiyangoonline.com üzerinden izleyememiş olan vatandaşlar tarafından yine aynı site aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Sorgulama alanı kullanılarak vatandaşlar biletlerine çıkan ikramiyeyi de kolayca öğrenebiliyor. İşte şans oyunu tutkunlarının heyecan içerisinde beklediği Süper Loto sonuçları 13 Ekim 2020 ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı ile ilgili tüm merak edilenler…
Şans oyunları ile ilgili olan vatandaşlar Süper Loto çekilişi kaçta yapılacak sorusunun cevabını da merak ediyor. Bilindiği üzere Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü ve salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. Süper Loto kaçta çekiliyor sorusuna cevap olarak ise çekilişler 21.30’da yapılıyor ve millipiyangoonline.com üstünden canlı olarak yayınlanıyor. Böylece isteyen vatandaşlar çekilişleri internetten canlı olarak izleyebiliyor.
Millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanan Süper Loto çekilişine göre 13 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Gerçekleşen heyecan dolu çekilişin ardından 13 Ekim Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar 11-16-22-31-37-52 olarak belirlendi. İsteyen vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için bilet sorgulama işlemi de yapabiliyor. Bununla alakalı olarak bilet sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Dileyen vatandaşlar çekilişi canlı izlememiş olsalar dahi eğer isterlerse çekiliş videosunu millipiyangoonline.com üzerinden yeniden izleyebiliyor.
Süper Loto sorgulama işlemine ek olarak bazı vatandaşlar tarafından da oyunun kurallarının nasıl olduğu araştırılıyor. Süper Loto oyunu, 1 ve 60 sayı arasındaki 6 tane sayının bilinmesi esasına dayanıyor. Süper Loto’da en az 2 adet sayı ve en çok 6 adet sayı doğru tahmin edildiğinde farklı ikramiyeler kazanılabiliyor. Kazanma oranları da oynanmış olan kolon sayısına ve bilinen numaralara göre farklılık gösterebiliyor. İsteyen vatandaşlar kolonları kendileri doldurarak oyunu oynayabiliyorken ayrıca kendisi kolon doldurmak istemeyen vatandaşlar da “sen seç” işlemini tercih ederek bu oyunu oynayabiliyor. Süper Loto 18 yaşından büyük olan vatandaşlar tarafından oynanabiliyor.