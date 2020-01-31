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Super Mario için bugüne kadar kaç oyun çıktı dersiniz?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.01.2020 09:56 | Son Güncelleme

Bugüne kadar kaç Super Mario oyunu çıktı dersiniz? 10, 15, 20? Dile kolay… Nintendo şimdiye kadar tam 31 Super Mario oyunu çıkarmış. Üstelik bu oyunlara Mario’nun dahil olduğu Mario Kart, Olimpic Games, Super Smash Bros, Mario Tennis gibi seriler de dahil değil.

Super Mario için bugüne kadar kaç oyun çıktı dersiniz?

Oyun sektöründe yer alan firmalar için en önemli unsur kaliteli bir markaya sahip olabilmek. Nitekim Nintendo’nun bu açıdan çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Japon konsol devi bugün tabletten hallice Switch’le bile 50 milyonluk satış barajını aşabiliyorsa bu kuşkusuz sahip olduğu markalar sayesindedir.

Nintendo bünyesindeki Zelda, Pokemon ve Mario gibi isimler, Japon konsol devini zengin etti diyebiliriz.

Sektörü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Nintendo sektörün en köklü isimlerinden biri. Dolayısıyla zaman içerisinde bu kadar çok marka isme sahip olması da tesadüf değil.

İlginç olan şey her defasında aynı hikayenin oyun severler tarafından sıkmadan oynanabilmesi. Super Mario oyunlarında bu duruma pek çok kez şahitlik etti.

1985 yılında çıkan Super Mario Bros.’tan tutun da Super Mario Odyssey’e kadar hep aynı hikaye örgüsünün peşinden koştuk. Kötü canavar tarafından kaçırılan prensesi kurtarma hikayesi. Kötü canavar diye betimlediğimize bakmayın. Burada bahsettiğimiz şahıs da hayli geniş bir fan kitlesine sahip olan Bowser. Yani Nintendo bırakın hikayeyi değiştirmeyi karakterleri bile değiştirmeden muazzam bir başarıya imza attı diyebiliriz.

Super Mario Bros.
Çıkış Tarihi: 1985

1

Super Mario Bros : The Lost Level
Çıkış Tarihi: 1986

Super Mario Bros 2
Çıkış Tarihi: 1988

2

Super Mario Bros 3
Çıkış Tarihi:  1988

Super Mario Land
Çıkış Tarihi: 1989

Super Mario World
Çıkış Tarihi: 1990

Super Mario Land 2
Çıkış Tarihi: 1992

3

Super Mario All Stars
Çıkış Tarihi: 1993

Super Mario World 2
Çıkış Tarihi: 1995

Super Mario 64
Çıkış Tarihi: 1996

4

Super Mario Bros Deluxe
Çıkış Tarihi: 1999

Super Mario Advance
Çıkış Tarihi: 2001

Super Mario Advance 2
Çıkış Tarihi: 2001

5

Super Mario Sunshine
Çıkış Tarihi: 2002

Super Mario Advance 3
Çıkış Tarihi: 2002

Super Mario Advance 4
Çıkış Tarihi: 2003

Super Mario 64 DS
Çıkış Tarihi:  2004

New Super Mario Bros
Çıkış Tarihi:  2006

6

Super Mario Galaxy
Çıkış Tarihi: 2007

New Super Mario Bros. Wii
Çıkış Tarihi: 2009

Super Mario Galaxy 2
Çıkış Tarihi: 2010

Super Mario 3D Land
Çıkış Tarihi: 2011

New Super Mario Bros. 2
Çıkış Tarihi: 2012

New Super Mario Bros U
Çıkış Tarihi: 2012

7

New Super Luigi U
Çıkış Tarihi: 2013

Super Mario 3D World
Çıkış Tarihi: 2013

Super Mario Maker
Çıkış Tarihi: 2015

Super Mario Run
Çıkış Tarihi: 2016

Super Mario Odyssey
Çıkış Tarihi: 2017

New Super Mario Bros. U Deluxe
Çıkış Tarihi: 2019

Super Mario Maker 2
Çıkış Tarihi: 2019

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Anahtar Kelimeler:
Super Mario Nintendo

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