Super Mario için bugüne kadar kaç oyun çıktı dersiniz?

Oyun sektöründe yer alan firmalar için en önemli unsur kaliteli bir markaya sahip olabilmek. Nitekim Nintendo’nun bu açıdan çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Japon konsol devi bugün tabletten hallice Switch’le bile 50 milyonluk satış barajını aşabiliyorsa bu kuşkusuz sahip olduğu markalar sayesindedir.

Nintendo bünyesindeki Zelda, Pokemon ve Mario gibi isimler, Japon konsol devini zengin etti diyebiliriz.

Sektörü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Nintendo sektörün en köklü isimlerinden biri. Dolayısıyla zaman içerisinde bu kadar çok marka isme sahip olması da tesadüf değil.

İlginç olan şey her defasında aynı hikayenin oyun severler tarafından sıkmadan oynanabilmesi. Super Mario oyunlarında bu duruma pek çok kez şahitlik etti.

1985 yılında çıkan Super Mario Bros.’tan tutun da Super Mario Odyssey’e kadar hep aynı hikaye örgüsünün peşinden koştuk. Kötü canavar tarafından kaçırılan prensesi kurtarma hikayesi. Kötü canavar diye betimlediğimize bakmayın. Burada bahsettiğimiz şahıs da hayli geniş bir fan kitlesine sahip olan Bowser. Yani Nintendo bırakın hikayeyi değiştirmeyi karakterleri bile değiştirmeden muazzam bir başarıya imza attı diyebiliriz.