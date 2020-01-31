Super Mario için bugüne kadar kaç oyun çıktı dersiniz?

Oyun sektöründe yer alan firmalar için en önemli unsur kaliteli bir markaya sahip olabilmek. Nitekim Nintendo’nun bu açıdan çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Japon konsol devi bugün tabletten hallice Switch’le bile 50 milyonluk satış barajını aşabiliyorsa bu kuşkusuz sahip olduğu markalar sayesindedir.
Nintendo bünyesindeki Zelda, Pokemon ve Mario gibi isimler, Japon konsol devini zengin etti diyebiliriz.
Sektörü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Nintendo sektörün en köklü isimlerinden biri. Dolayısıyla zaman içerisinde bu kadar çok marka isme sahip olması da tesadüf değil.
İlginç olan şey her defasında aynı hikayenin oyun severler tarafından sıkmadan oynanabilmesi. Super Mario oyunlarında bu duruma pek çok kez şahitlik etti.
1985 yılında çıkan Super Mario Bros.’tan tutun da Super Mario Odyssey’e kadar hep aynı hikaye örgüsünün peşinden koştuk. Kötü canavar tarafından kaçırılan prensesi kurtarma hikayesi. Kötü canavar diye betimlediğimize bakmayın. Burada bahsettiğimiz şahıs da hayli geniş bir fan kitlesine sahip olan Bowser. Yani Nintendo bırakın hikayeyi değiştirmeyi karakterleri bile değiştirmeden muazzam bir başarıya imza attı diyebiliriz.
Super Mario Bros.
Çıkış Tarihi: 1985
Super Mario Bros : The Lost Level
Çıkış Tarihi: 1986
Super Mario Bros 2
Çıkış Tarihi: 1988
Super Mario Bros 3
Çıkış Tarihi: 1988
Super Mario Land
Çıkış Tarihi: 1989
Super Mario World
Çıkış Tarihi: 1990
Super Mario Land 2
Çıkış Tarihi: 1992
Super Mario All Stars
Çıkış Tarihi: 1993
Super Mario World 2
Çıkış Tarihi: 1995
Super Mario 64
Çıkış Tarihi: 1996
Super Mario Bros Deluxe
Çıkış Tarihi: 1999
Super Mario Advance
Çıkış Tarihi: 2001
Super Mario Advance 2
Çıkış Tarihi: 2001
Super Mario Sunshine
Çıkış Tarihi: 2002
Super Mario Advance 3
Çıkış Tarihi: 2002
Super Mario Advance 4
Çıkış Tarihi: 2003
Super Mario 64 DS
Çıkış Tarihi: 2004
New Super Mario Bros
Çıkış Tarihi: 2006
Super Mario Galaxy
Çıkış Tarihi: 2007
New Super Mario Bros. Wii
Çıkış Tarihi: 2009
Super Mario Galaxy 2
Çıkış Tarihi: 2010
Super Mario 3D Land
Çıkış Tarihi: 2011
New Super Mario Bros. 2
Çıkış Tarihi: 2012
New Super Mario Bros U
Çıkış Tarihi: 2012
New Super Luigi U
Çıkış Tarihi: 2013
Super Mario 3D World
Çıkış Tarihi: 2013
Super Mario Maker
Çıkış Tarihi: 2015
Super Mario Run
Çıkış Tarihi: 2016
Super Mario Odyssey
Çıkış Tarihi: 2017
New Super Mario Bros. U Deluxe
Çıkış Tarihi: 2019
Super Mario Maker 2
Çıkış Tarihi: 2019
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