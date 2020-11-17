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'Süper meyve' ile tanışın! Kanserli hücrelerin düşmanı artık İzmit'te yetişecek

17.11.2020 07:47 | Son Güncelleme:
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'Süper meyve' ile tanışın! Kanserli hücrelerin düşmanı artık İzmit'te yetişecek

Kansere karşı olumlu etkisi olduğu bilinen süper meyve Aronya bitkisi, çiftçilere katkı sunması amacıyla İzmit'te oluşturulan Alternatif Ürünler Bahçesi'ne dikildi. Bağışıklık sistemi için gerçek bir şifacı olan Aronya insan sağlığı açısından oldukça değerli...

İnsan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile halk arasında süper meyve diye adlandırılan Aronya bitkisi, Kocaeli'deki ilk dikimi İzmit’te oluşturulan Alternatif Ürünler Bahçesine gerçekleştirildi.

Anavatanı Kuzey Amerika olan, kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığın ilacı olarak bilinen Aronya bitkisinin ilaç sanayinde kullanılmasından yola çıkan İzmit Belediyesi, çiftçileri alternatif ürünlere yönlendirerek gelir kaynaklarını arttırmak amacıyla kentteki ilk aronya bahçesini oluşturdu. Çalışma kapsamında Kırsal Hizmetler Ekipleri tarafından Emirhan Mahallesi’nde yaklaşık 4 dönüm alana kurulan Alternatif Ürünler Bahçesi’nde toplam 650 adet Aronya fidanı dikimi gerçekleştirildi.

'ÇİFTÇİMİZE KATMA DEĞERİ YÜKSEK BİR GELİR KAYNAĞI OLUŞTURACAK'

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Oluşturulan bahçede çiftçiler ile ilk fidanların dikilmesi törenine katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, pandemiyle beraber alternatif ürünlerin, doğal içerikleri zengin ürünlerin, özellikle antioksidan özellikleri fazla olan ürünlerin kadar rağbet kazandığını söyledi.

Başkan Hürriyet, "Bağışıklık sistemimizi güçlendirici, vücut direncimizi daha sağlam hale getirici ürünlere yöneldi insanlarımız. Bir de tabi ki doğal ürün, doğal üretim. Kimyasal maddelerle ya da kimyasal ilaçlarla zehirlenmediği, kendi koşullarında doğanın bize verdiği nimetler içerisinde kendi koşullarında ürünlerimizin yetiştirildiği alanlara ve o ürünlere yöneliyor insanımız haklı olarak. Biz de olabildiğince yerli üretime, yerli tohuma ve tabi ki bunun doğal üretimine dikkat çekmek istiyoruz. Çalışmalarımızı hep bu yönde ilerletiyoruz. Bölgemize, çiftçimize katma değeri yüksek bir gelir kaynağı oluşturmak amacıyla kurulan bu bahçemizde toplamda 650 adet Viking ve Nero çeşidi Aronya fidanını dikeceğiz” diye konuştu.

'ARONYA TAMAMEN DOĞAL BİR ÜRÜN'

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Aronya meyvesinin içerisindeki antioksidan değerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Hürriyet, “İçerisinde en yüksek antioksidan değerlere sahip olan Aronya, sanayi ve eczacılıkta çok önemli. Sanayi ve eczacılıkta kullanılır. Mineral ve vitamin zenginliğiyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kalp hastalıkları ve kanseri önleme potansiyeli olduğu da tüm çevrelerce biliniyor. Meyve suyu, çay, sos, reçel, dondurma gibi farklı farklı şekillerde Aronya’yı tüketebiliyoruz. Çok geniş bir yelpazesi var. Ayrıca besin renklendirilmesi ve besin takviyesinde de Aronya tamamen doğal bir ürün” şeklinde konuştu.

YEREL BUĞDAY TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTU

Hürriyet, Aronya fidanlarının dikiminden sonra Ambarcı Mahallesi’ne giderek Yerel Buğday Tohumu Deneme Projesi kapsamında yerel buğday tohumu dikimi gerçekleştirdi.

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