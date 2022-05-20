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Süper model Gisele Bündchen hayatını kurtaran tedaviyi itiraf etti: Naturopati nedir?

20.05.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Victoria's Secret modeli, kariyerinin arkasındaki gizli gerçekleri paylaştı. Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Bundchen, şöhretin zirvesindeyken yaşadığı karanlık günleri ve o karanlık günlerden hangi tedavi sayesinde hayata tutunduğunu itiraf etti. Hayatın dışarıdan göründüğü kadar pembe olmadığını dile getiren süper model, naturopatinin kendisini hayata döndürdüğünü dile getirdi. Peki, nedir bu naturopati?

Süper model Gisele Bündchen hayatını kurtaran tedaviyi itiraf etti: Naturopati nedir?

Birçok kişinin kıskanarak takip ettiği Brezilyalı Gisele Bündchen, hayatıyla ilgili çok önemli itiraflarda bulundu. Dünyanın en çok kazanan modeli olarak zirveye yerleşen Brezilyalı modelin hayatında herkesin hayalini kurduğu ün, güzellik ve servet var gibi görünüyordu. Şu sıralar 41 yaşında olan ünlü model İngiliz Vogue dergisine çok özel açıklamalarda bulundu.

KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM

Gisele Bündchen, 20’li yaşlarında olduğundan daha iyi hissettiğini dile getirdi. Eskiden felç edici bir kaygı taşıdığını itiraf etti. “Hepimize 40’lı yaşlarda hayatımızın biteceği söylendi. Ben daha yeni başlıyormuş gibi hissediyorum” diyen model hayata tutunmasına yardımcı olan tedavi yöntemini paylaştı.

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Modelliğin zirvesindeyken psikolojik olarak dibe battığını söyleyen güzel model, güne kahve ve sigarayla başladığını anlattı. Yapılması gereken bir şeye karar vermeden önce bir buçuk yıl boyunca zayıflatıcı kaygı ve panik ataklarla boğuştuğunu dile getirdi. Naturopati ile tanıştıktan sonra içki, tütün, kafein ve süt ürünlerini kestiğini söyleyen Gisele Bündchen, bunları yaptıktan sadece 3 ay sonra düzelmeye başladığını dile getirdi.

NATUROPATİ NEDİR?

Naturopati veya natural tıp diye de bilinen naturopatik tıp diğer tamamlıyıcı ve alternatif tıp yöntemlerinde olduğu gibi bedenin kendini sağaltabilme ve bu durumu sürdürebilme kabiliyetinde olduğu düşüncesinden hareket eder.

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İyileşmenin vücutta var olan iyileştirici kuvvetlerin etkisine bağlı olduğu prensibine dayanan bir tedavi metodudur.


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