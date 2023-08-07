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Süper yatlar peş peşe Bodrum'a geldi! Görenler dönüp bir daha baktı

07.08.2023 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un 500 milyon pound değerindeki süperyatı "Blue", Muğla’nın Bodrum ilçesine demirledi. 24 kabinli olan süper yatta iki adet de helikopter pisti bulunuyor. Diğer yandan Microsoft'un kurucusu Bill Gates’in önceki yıl Bodrum’a geldiği “Lana” isimli süper yat da yeniden ilçeye geldi.

Süper yatlar peş peşe Bodrum'a geldi! Görenler dönüp bir daha baktı

Geçen yıl Almanya’da inşa edilen ve dünyanın en büyük beşinci yatı olarak gösterilen 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, bugün Bodrum’a geldi. Yat, limanlara sığmadığı için Bodrum açıklarına demirledi. İngiltere’nin önemli futbol kulüplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu öğrenilen yat, ihtişamıyla görenlerin dikkatini çekti.

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24 kabinde 48 misafirin ağırlanabildiği Cayman Adaları bayraklı süperyatta 2 helikopter pisti, buhar odası, sauna, güzellik salonu, asansör, gece kulübü, spor salonu, jakuzi gibi imkanlar bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde politikacı ve Abu Dabi iktidar ailesinin bir üyesi olan Şeyh Mansur’un yatta olup olmadığı ise bilinmiyor.

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LANA YENİDEN BODRUM'DA

Öte yandan teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Bill Gates’in önceki yıl Bodrum’a geldiği “Lana” isimli süper yat, yeniden ilçeye geldi.

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107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Lana isimli süper yat, Bodrum açıklarına demirledi. 200 milyon dolar değerindeki süpe ryatın haftalık kirasının 1.8 milyon avro olarak olduğu ifade ediliyor. Gövdesi ve üst güvertesi alüminyum ve çelikten inşa edilen yat, büyüklüğü ile görenlerin dikkatini çekiyor. 8 kabinde 16 misafir ağırlama kapasitesi bulunan “Lana”, kaptan dahil olmak üzere 34 mürettebat kapasiteli. Süper yatta kimin olduğu ise bilinmiyor. (İHA)

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Bodrum yat manchester city

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