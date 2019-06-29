Supercam, evi telefondan izlemeyi sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in akıllı kamera sistemi Supercam, yaz tatiline çıkanları her istediklerinde ev veya iş yerlerinde olup biten her şeyi telefondan izlemeyi sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in akıllı kamera sistemi Supercam tatil sezonunda evinden uzak kalacakların kafasındaki en önemli soru işaretini ortadan kaldırıyor, seyahati rahat geçirmeyi sağlıyor.

Kullanıcılar uzaktayken, hem dijital kamera hizmeti sayesinde anlık olarak evi izleyebiliyor hem de akıllı uyarı sistemi sayesinde olağan dışı durumları öğrenebiliyor. Ayrıca kayıt özelliğiyle geriye dönük olarak istediği zaman aralığındaki görüntülere ulaşabiliyor.

-Evcil hayvanların neler yaptığı kamerada

Kısa süreli tatillerde evcil hayvanlarını evde bırakanlar için de bu aynı zamanda dostlarının mama ve suyunun durumunu görmek, o an neler yaptığını izleyebilmek için bir fırsat oluyor. Akıllı telefonlara kurulan Supercam uygulamasıyla basit şekilde yönetilen sistem, sunulan bulut paketleriyle kayıt yapabiliyor. 30 güne kadar saklanan kayıtlar bulut ortamına arşivlenip geriye dönük izlenebiliyor.