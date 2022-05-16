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Süpermarkette vahşete imza atmıştı! ABD'yi sarsan ırkçı saldırıda şok iddia

16.05.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD dün New York'Un Buffalo kentindeki bir süpermarkette gerçekleşen ırkçı saldırıyla sarsıldı. Olayın perde arkası aydınlatılmaya çalışılırken 10 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı düzenleyen ve sosyal medyadan canlı olarak paylaşan 18 yaşındaki Payton Gendron ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Savcı John Flynn, Gendron'ın marketten ayrılmaya çalışmasının nedenini daha fazla siyahi öldürme amacı olduğunu ileri sürdü.

Süpermarkette vahşete imza atmıştı! ABD'yi sarsan ırkçı saldırıda şok iddia

Beyaz ırkçı Payton Gendron'ın süpermarkette saçtığı dehşetin yankıları sürüyor. Yetkililer Gendron ile ilgili ayrıntıları birer birer ortaya çıkarıyor. Bu sırada, süpermarkette insanları öldürdüğü anları Twitch adlı sosyal medya platformundan canlı yayınlayan Gendron'ın marketten çıkmaya çalışmasının nedeninin daha fazla siyahi öldürmek olduğu öne sürüldü.

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Erie ilçesi Bölge Savcısı John Flynn, CNN'e verdiği demeçte, Gendron'ın, daha fazla siyahiyi öldürmek için bulunduğu süpermarketi terk etmeye niyetli göründüğünü söyledi.

Gendron'ın ailesiyle yaşadığı ev, kullandığı araba, olay yerindeki kalıntılar ve sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere kanıtları taradıklarını ifade eden Flynn, saldırganın bu niyetiyle ilgili "Daha fazla detaya inmemiz gerekiyor." dedi.

Müfettişlerin ayrıca 18 yaşındaki beyaz ırkçı gencin Buffalo'ya gitmeden önce bağlantılı olduğu herkesi ve kullandığı silahın değiştirilip değiştirilmediği konusunu da araştırdığı kaydedildi.

Daha önce de bir okula silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu anlaşılan tetikçinin kendisine zarar vermemesi için sürekli gözetim altında tutulduğu, Gendron'ın ailesinden hiç kimsenin kendisini görmek için talepte bulunmadığı bildirilmişti.

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NE OLMUŞTU?

Buffalo kentinde 14 Mayıs Cumartesi öğleden sonra bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, saldırganın "Payton Gendron" isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklanmıştı.

Yetkililer, kentin dışından gelen tetikçinin sosyal medyadan canlı yayımladığı saldırıda hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtmiş, ırkçı nedenle yapıldığı açıklanan saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatılarak saldırganın birinci derece cinayetten yargılanacağı açıklanmıştı.

Hakim karşısına çıkarılan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen saldırgan Gendron, yarın ikinci kez duruşmaya çıkacak.

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POLİS, SALDIRGANA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN MANİFESTOYU İNCELİYOR

Öte yandan polis, saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan manifestoyu incelediğini açıkladı.

ABD medyasına göre, 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı belirtiliyor ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürme planı" yer alıyor.

Manifestoda, saldırgan, kendisini "faşist, beyazların üstünlüğünü savunan biri ve ırkçı" şeklinde tanımlıyor.

Saldırganın manifestosunda, 2020'de Kovid-19 salgınında can sıkıntısından "4chan" web sitesine göz atmaya başladığını, sitede önce silahlar, daha sonra da beyazların üstünlüğünü savunan grafiklerle karşılaştığını yazdığı ifade ediliyor.

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BİDEN: "IRKÇI MOTİFLE DÜZENLENEN BU NEFRET SUÇU TİKSİNDİRİCİ"

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek "Irkçı motifle düzenlenen bu nefret suçu tiksindirici." demişti.

Biden, "Beyaz milliyetçiliği' adı altında işlenen bu iğrenç eylem dahil her türlü domestik terör, Amerika'da savunduğumuz her şeye aykırı. Nefret, hiçbir yerde güvenli liman bulmamalı. Nefret kaynaklı domestik terörü bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

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