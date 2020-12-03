HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

03.12.2020 15:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis şüphe üzerine durduğu otomobilde narkotik köpeği ile arama yaptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis şüphe üzerine durduğu otomobilde narkotik köpeği ile arama yaptı. Otomobilde, 122 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili de 1 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, M.K’nın kullandığı otomobil narkotik büro amirliği ekiplerince şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde narkotik madde arama köpeği Pars’ın da katılımıyla yapılan aramada, sağ kapı cebinde 1 adet hassas terazi, şoför koltuğu önünde paspas üzerinde 3 adet 110 gram, torpido da ise 1 adet 12 gram olmak üzere toplam 122 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.T. gözaltına alındı.
Otomobilde yolcu olarak bulunan M.T. hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmaktan’ işlem yapılırken, hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak’ suçundan işlem yapılan otomobil sürücüsü M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...
Nevzat Ayaz hayatını kaybettiNevzat Ayaz hayatını kaybetti
Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure ve sayfa var?Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure ve sayfa var?

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Yunanistan heyeti, NATO Karargahı'ndaki toplantıya katılmadı

NATO'daki Doğu Akdeniz toplantısı iptal edildi

Trabzon'da flaş koronavirüs kararı: O binalara afişi asılacak, uymayana ceza var

Flaş karar: O binalara afişi asılacak, uymayana ceza var

Kağıthane'de torbacılar güpegündüz bıçaklarla birbirine girdi

Güpegündüz bıçaklarla birbirlerine girdiler

Yer: Antalya! Sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı

Yer: Antalya! Sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı

Eski bakanlardan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

Samsun'da koronavirüs vakaları yüzde 100 arttı! Kentte yetkililer alarm durumunda

Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da alarm durumu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.