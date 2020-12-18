HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şüpheli araçta kokain ile yakalanan 3 kişiye adli kontrol

Şüpheli araçta kokain ile yakalanan 3 kişiye adli kontrol

18.12.2020 21:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada kokain ele geçerken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde şüphe üzerine durdukları araçta yapılan aramada 76,91 gram kokain maddesi ele geçirdi.

Samsun’da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada kokain ele geçerken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde şüphe üzerine durdukları araçta yapılan aramada 76,91 gram kokain maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan C.G., A.K. ve E.Ş. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.G., A.K. ve E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Bakan Koca son durumu açıkladıBakan Koca son durumu açıkladı
YouTube çöktü mü? YouTube'a nasıl girilir?YouTube çöktü mü? YouTube'a nasıl girilir?

En Çok Okunan Haberler

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

Görüntüler olay olmuştu! Tacizci hoca hakkında flaş karar

Görüntüler olay olmuştu! Tacizci hoca hakkında flaş karar

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Büyük indirim geldi!

Büyük indirim geldi!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Trabzon Havalimanı'nda elektrik arızası uçuşları durdurdu

Trabzon Havalimanı'nda elektrik arızası uçuşları durdurdu

Bakan Koca'dan 'acil kullanım onayı' iddialarıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan 'acil kullanım onayı' iddialarıyla ilgili açıklama

Bodrum için korkutan uyarı: Yaz sezonunda su sıkıntısı yaşanabilir

Bodrum için korkutan uyarı

22 gündür kayıp olan Mustafa Özbay olayında yeni gelişme: 2 yeğeni tutuklandı

22 gündür kayıp! Yeğenleri tutuklandı

Foça'yı ikiye bölen 'kara taş' için karar verildi

Foça'yı ikiye bölen 'kara taş' için karar verildi

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

56 saatlik kısıtlama başladı! İşte detaylar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.