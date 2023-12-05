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  4. Şüpheli valizden tıka basa lüks markalı ürünler çıktı! Yabancı uyruklu kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Şüpheli valizden tıka basa lüks markalı ürünler çıktı! Yabancı uyruklu kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

05.12.2023 13:16 | Son Güncelleme:
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Yabancı uyruklu bir kişi, Türkiye'ye gelirken valizini ayakkabıdan çantaya, gözlükten kol saatine lüks markalı ürünlerle doldurdu. Havalimanında valiz şüpheli bulundu. Valizden yaklaşık 3 milyon 590 bin lira değerinde kaçak eşya çıktı.

Şüpheli valizden tıka basa lüks markalı ürünler çıktı! Yabancı uyruklu kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Brüksel'den İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcudan şüphelenerek yakın takibe aldı.

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Pasaport kontrolleri sonucunda yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kişinin valizleri ekiplerce şüpheli bulundu. Şüphelinin valizi X-ray tarama cihazına götürüldü.

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Valizden şüpheli yoğunluklar alınması üzerine ekiplerce valize yönelik fiziki aramaya geçildi. Şüphelinin valizi açıldığında içerisinde lüks markalara ait ayakkabıdan atkıya, gözlükten kol saatine, kolyeden bilekliğe toplam 195 eşya ve 29 kilo ambalaj ele geçirildi. Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin 3 milyon 590 bin Türk lirası olduğu tespit edildi.

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Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı valiz
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