Süprem kumaş nasıl olur? Özellikleri nelerdir?

Sık kullanılan süprem kumaşın oldukça geniş bir renk yelpazesi bulunur. Bunun yanı sıra birçok desende üretilen modelleri mevcuttur. Peki süprem kumaş nedir? Birden çok ürün yapımında kullanılan bu seçenek, genellikle pamuktan elde edilir. Ancak yün, ipek ve sentetik ham maddelerden de üretimi olabilmektedir. Süprem Kumaşın Belirgin Özellikleri Giyim alanında oldukça sık tercih edilen süprem kumaş türleri çoğunlukla basit tişörtler, elbise, çorap ve iç giyim kıyafetleri gibi ürünlerde kullanılır. Şu anki piyasa düzeni içerisinde süprem kumaşlar, yuvarlak örme makinelerinde pamuk ve pamuk ağırlıklı iplerden üretilir. Genellikle örme kumaşlar üzerinde kullanımı oldukça fazladır. Tekstil dünyasında sık tercih edilen süprem kumaş özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: · Süprem kumaş ön yüzeyi ve arka yüzeyi birbirinden farklıdır.

· Süprem kumaş teri çeker.

· Kolay kırışmaz ve kolay ütülenebilir bir kumaş yapısı vardır.

· Ham maddesi pamuk olduğundan yıkama esnasında biraz daralabilir.

· Kumaş yapı itibarıyla hava alan cinstendir ve havayı dışarı verdiğinden kişiyi terletmez.

· Doğal pamuklardan üretildiğinden sağlık açısından bir problem yaratmaz.

· Süprem kumaş esnek bir yapıya sahip değildir fakat üretim esnasında likra kullanımı yüksek orandadır. Bu sebeple esnekliği artar.

Süprem Kumaş Yapısı Nasıldır? Çeşitleri Nelerdir? Yün maddesinden elde edilen bu kumaş türleri, örme kumaş kategorisinde üretim aşaması ve bakımı kolay olan kumaş ürünleridir. Peki süprem kumaş nasıldır sorusuna yanıt verelim. Ürün öncelikle sade ve kibar bir görüntüye sahiptir. Oldukça dayanıklı iplik malzemeleri ile uzun süreler boyunca kullanılabilen ve kalite bakımından yüksek olan kumaş cinslerinden biridir. Üretilen bu kumaş türleri, cildin kolay bir şekilde nefes almasını sağlar. Kullanıcılar süprem kumaş ile üretilen bir kıyafeti kullanırken hafif ve rahat hisseder. Öte yandan kolay şekil alma özelliği sayesinde kullanımı oldukça idealdir. Süprem kumaş türlerinin bakımı ve temizliği de kolay bir şekilde yapılır. Aynı zamanda doğal pamuk türünden üretiliyor olmasıyla da hem çevre dostu hem de kişiye zararsız olduğu bilinmektedir. İmalatı yapılan malzemenin derinliğine, kalitesine göre zamanla dökümlü bir yapıya bürünebilir, kumaş zaman içerisinde esneme gösterebilir ve uzun yıllar dayanacak şekilde kullanılabilir. Süprem kumaş türleri, ön yüzeyi ve arka yüzeyi olarak birbirinden farklı kumaş türlerindendir. En boyutu olarak oldukça geniş bir kumaş yapısı vardır. Enine ve boyuna olmak üzere hemen hemen aynı ölçüde esneme sağlar. Aşırı esnetildiğinde bolluk durumu oluşabilir ve kumaşın yapısı bozulur. Süprem kumaşlarda, yapıları gereği diğer kumaş türlerine oranla daha az sayıda desen olanağı olur. Kolay kolay buruşmazlar, aynı zamanda kolay da ütüleme yapılabilir. Bu kumaş cinslerinin, yaygın olarak yazlık kumaşlarda ve ince giysiler üzerinde kullanımı oldukça fazladır.

Süprem Kumaş Özellikleri Nelerdir? Üretim aşamasından sonra elde edilen süprem kumaş, yıkanması ve temizlik bakımları kolay olan kumaş ürünleri arasında yer alır. Aynı zamanda vücutta kolay şekil alabilen bu kumaş türleri, vücut şeklinize göre hem dar hem de salaş bir görüntü verebilmektedir. Süprem kumaşlar, kullanıcılar tarafından genellikle kolay şekil alabilen kumaş türleri olarak bilinir. Süprem kumaşlar kullanılan ipliklere göre isimlendirilir. Süprem kumaşın ön yüzeyi düz (R) ilmek yapısı olarak, arka yüzeyinde ters (L) olarak ilmek yapısında bulunur. Süprem kumaş türleri üretim aşamasında düz örgü yöntemi ile üretilir. Süprem kumaş türlerinin, kalınlığına ve inceliğine bağlı olarak kalite değerleri bulunur. 30/1 süprem kumaş özellikleri, daha dayanıklı ve kalın malzemeden üretilmiştir. Kaliteli ve uzun süreler boyunca kullanılabilen bu kumaş türü zaman içerisinde iç çamaşırları ve kışlık kıyafetler üzerinde kullanılmıştır. Süprem Kumaş Türleri Neye Göre Sıralanır? Kıyafet seçimi sırasında oldukça önem taşıyan bu kumaş türleri, yazlık kumaşlar üzerinde de denenmiştir ve kullanıma uygun ince ve hafif bir yapıda üretilmeye başlanmıştır. Doğaya faydalı olan maddelerden üretilen bu kumaş türleri, ipek ürünler arasında yer alır. Üretim esnasında içerisinde kesinlikle kimyasal işlem barındırmaz bu sebeple iç çamaşırları gibi hassas olunması gereken giysi türlerinde rahatlıkla tercih edilebilir. Gündelik kıyafet kategorisi olarak tişört, ceket, çocuk ve yetişkin giyim kategorisinde kısa zamanda kullanım oranı artan ürünlerden biridir. Yıkanıp ütülenme aşamasında herhangi bir zarara uğramaz oldukça kaliteli ve dayanıklı olan kumaş çeşitleri arasındadır. Süprem kumaş türleri kendi aralarında farklı görüntü ve yapı olmak üzere çeşitlere ayrılır.