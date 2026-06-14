Süpürme ve silme işini tek seferde bitirerek kendinize zaman ayırmanın yolları

Temizliğe başlamadan önce zemindeki fazlalıklar ortadan kalkmalı.

Hele bir de çocuklu bir ev ise temizlik daha da zorlaşıyor. Halılar, küçük sehpalar ve dekoratif şeyleri kaldırmakla başla temizliğe. Zaman kazandırır.

İçeriden dışarıya doğru ilerlemelisin. Nasıl mı?

Önce evin en köşesinde kalan odasından başlamalısın. Öyle rastgele bir oda seçip temizliği yapmaya başlarsan vay haline... Zaman kaybından ziyade ne süpürmeyi ne de yerleri silmeyi efektif bir şekilde halledemiyorsun.

Kendine zaman ayırmak mı istiyorsun? O zaman Philips AquaTrio Kablosuz Islak/Kuru Dikey Süpürge tam senlik!



Önce halıları süpüreceksin, sonra yerdeki eşyaları alacaksın ve daha sonra yerleri süpürdükten sonra bir de sileceksin değil mi? Kolayı var!

Philips AquaTrio Kablosuz Islak/Kuru Dikey Süpürge bu iki işi de aynı anda yapıyor zaten. Yerleri süpürürken hemen ardından sildiği için 2 kat zaman kazanıyorsun. Akıllı fırçalarına bir şey takılınca çalışmayı durduruyor ve daha uzun ömürlü bir başlıkla temizliğe devam ediyorsun. HEPA filtresi de cabası!

Küçük kazaları anında temizlemek büyük temizlik gününü hafifletiyor. Aklında bulunsun.

Mutfakta yemek yaparken yere bir şeyler döküldüğünde "Aman sonra alırım" demek aslında kendine tuzak kurmak demek. O leke kuruyor, dağılıyor ve hafta sonu temizliğinde sana eziyet oluyor. Döküleni o an hızlıca temizlersen genel temizlik gününde çok rahat edersin.

Yerden yüksek ayaklı mobilyalar tercih etmek işini gerçekten çok kolaylaştırır.

Temizlik yaparken sürekli ağır bir koltuğu çekmek veya sehpayı kenara itmek insanı canından bezdirir. Yerden yüksek mobilyaların varsa elindeki cihazla altlarına tek hamlede girip çıkabilirsin. Eşya itip çekmekle vakit kaybetmemiş olursun.

Yerde duran dekoratif eşyaları azaltmak temizlenecek alanı ferahlatır.

Yerde duran kocaman vazolar veya bir sürü dekoratif puf göze güzel görünse de temizlik yaparken tam bir engel parkuru yaratıyor. Zemini ne kadar boş bırakırsan o kadar rahat manevra yaparsın ve temizlik çok daha pürüzsüz ilerler.

Dış kapının önüne kaliteli bir paspas koymak evin içine giren kiri kaynağında keser.

Sokaktaki tozu ve kiri ayakkabılarla evin içine taşıyoruz. Kapı girişinde kalın dokulu iyi bir paspas kullanırsan o kirin büyük bir kısmı içeri hiç giremez. Zemin daha geç kirleneceği için senin de temizliğe ayırdığın vakit azalır.

Evin içinde terlik giymek zeminlerin çok daha geç kirlenmesini sağlar.

Çıplak ayakla veya sadece çorapla gezdiğinde yerlerde gözle zor görülen ayak izleri oluşabiliyor ve buralara toz daha çabuk yapışıyor. Sadece evin içinde giydiğin temiz bir terlik kullanırsan o inatçı izlerin oluşmasını en baştan engellersin. Zeminler daha geç kirleneceği için temizlik yapma ihtiyacın da doğal olarak azalır.

Odalardaki kablo karmaşasını düzenleyicilerle çözmek temizlik hızını artırır.

Yerde uzayıp giden şarj veya uzatma kabloları hem kötü görünüyor hem de temizlik yaparken süpürgenin başlığına takılıp duruyor. Kablo toplayıcı kutular veya cırt cırtlı bantlar kullanırsan kablo karmaşasını toptan ortadan kaldırırsın. Böylece kablo ayırmakla uğraşmadan tek seferde süpürüp silme işlemine hız kesmeden devam edersin.

Sildiğin alanın hızlıca kuruması için pencereleri açıp havalandırmak ayak izlerini önler.

Yerleri tam siliyorsun, bir anlık dalgınlıkla veya çalan bir telefon yüzünden ıslak zemine basıveriyorsun. Sonra o ayak izini yok etmek için başa dönmek zorundasın. Sildiğin odanın camını anında aralayıp cereyan yaptırarak kurumayı hızlandırırsan bu ufak ama sinir bozucu kazaların önüne tamamen geçmiş olursun.