Sürdürülebilir modayı destekleyenlere, bu modanın en güzel parçalarından örnekler

Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak için doğayı korumak ve ona saygı duymak önemli. Doğaya yok olursa biz de yok oluruz. Bu nedenle çevreyi koruyacak adımlar atmamız gerekiyor. Bu adımların en kolayı ve etkilileri arasında geri dönüşüm ürünleri kullanmak geliyor. Giyeceğinizi kıyafetlerin ve aksesuarları geri dönüşüm ürünlerden seçerek sürdürülebilir modaya ve doğaya destek olabilirsiniz. Geri dönüşüm kıyafetleri bulmakta zorlanıyorsanız araştırmamıza göz atabilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz.

1. Rüzgâr ve su geçirmeyen tasarımıyla Geox Ceket

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Su ve rüzgâr geçirmeyen Geox Ceket'i kış ve bahar aylarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Geri dönüştürülmüş pamuk ve naylon karışımdan elde edilen ürün, sürdürülebilir modaya destek veriyor. Entegre gizlenmiş kapüşonunu ihtiyaç duyduğunuzda yaka kısmında bulunan fermuarı açarak kullanabilirsiniz. Bel kısmında bulunan büzme ipi sayesinde ceketi belinize göre ayarlayabilirsiniz. Geox sistemi sayesinde nefes alan ceket, teri dışarı atmanıza ve konforlu hissetmenize yardımcı oluyor. 4 adet cebi bulunan ürün; cüzdanı, anahtarı ve telefonu yanınızda taşımanız için gereken alanı oluşturur. Şık çimento rengiyle üzerinizde estetik bir duruş sergiliyor.

2. Yumuşak dokusuyla Seamoda Kazak

Sürdürülebilir modayı destekleyenlerin bayılacağı Seamoda Kazak, geri dönüşüm polyesterden elde ediliyor. Salaş giyim tarzına sahip kişilerin severek giyeceği ürün, rahat kalıbıyla gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Petrol yeşili rengi ve estetik görünümüyle üzerinizde şık bir duruş sergiliyor. Dik yaka detayı kazağa hoş bir hava katıyor. Yumuşak dokusuyla teninizde güzel bir his uyandırıyor. Ürünü ister ofiste ister gündelik yaşamda tercih edebilirsiniz. Bu şık kazağı siyah pantolon ve spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Üstelik ürünü 30 derece çamaşır makinesinde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

3. Şık duruşuyla ESPRIT Sweatshirt

Doğaya daha az zarar verip çevreyi koruyan giysileri tercih etmek, yaşanabilir bir dünya için dikkat etmemiz gereken önemli konuların başında geliyor. Sürdürülebilir modaya destek vererek çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. ESPRIT Sweatshirt, organik pamuk ve geri dönüştürülmüş sentetik elyaftan elde ediliyor. Yumuşak dokusuyla gün boyu rahat hissettiren ürün, nefes alan terlemenin önüne geçiyor. Etek ve kol kısmındaki manşetler sayesinde sweatshirt, üzerinizde daha düzgün görünüyor. İç kısmı havlu kumaş olduğu için serin havalarda sizi sıcacık tutuyor. Bisiklet yaka tasarımı ile son derece rahat bir kullanıma sahip.

4. Yeri sağlam şekilde kavrayan ve kaymanızı önleyen Palladium Çizme

Kış aylarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz Palladium Çizme, su geçirmeyen yapısıyla yağmurlu günlerde ve ıslak zeminlerde ayaklarınızın ıslanmasının önüne geçiyor. Yüksek topuğu sayesinde su birikintilerinden kolayca geçebilirsiniz. %100 geri dönüştürülmüş polyesterden elde edilen ürün, çevreyi koruyor ve sürdürülebilir modaya destek veriyor. Geri dönüşüm EVA tabanının yumuşak yapısı sayesinde ayaklarınız gün boyu rahat ediyor. Kauçuk tabanı yere sağlam basmanızı sağlayarak ıslak zeminlerde güvenle hareket etmenize yardımcı oluyor. Bağcık sayesinde botları ayağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Dayanıklı yapısı sayesinde ürünü uzun süre kullanabilirsiniz.

5. Soğuk havalarda sıcak kalmanızı sağlayan Little Donkey Mont

Su geçirmeyen tasarımıyla kış aylarında kullanabileceğiniz Little Donkey Mont'u kayak ve snowboard yaparken tercih edebilirsiniz. Isı yalıtımı sayesinde dondurucu havalarda sıcacık kalmanızı sağlayan ürün, yüksek derece hava alabilir özelliğiyle vücut ısınızı dengede tutuyor. Ultra hafif geri dönüşüm malzemeden üretilen iç dolgusuyla üzerinizde ağırlık yaratmıyor. Soft-Touch ve cilt dostu merserize kadife malzemesi ile cildinizi rahatsız etmiyor. Ürünün dik yaka tasarımıyla sert havalarda boynunuzu rüzgârdan koruyabilirsiniz. Ürünün kapüşonu ve cepleri de işlevselliğini artıran diğer detaylar arasında.

6. Dondurucu havalarda başınızı koruyan PIECES Bere

Daha yeşil ve yaşanabilir bir doğa için ufak da olsa katkıda bulunmak isterseniz giysilerinizi geri dönüşüm ürünlerden seçebilirsiniz. PIECES Bere, geri dönüştürülmüş polyesterden elde edilir. Ribana örgüyü tekniğiyle üretilen ürün, şık duruşuyla kıyafetlerinizin tamamlayıcı unsuru oluyor. Yumuşak yapısıyla başınızı rahat ettiren bere, soğuk havalarda başınızın sıcak kalmasını sağlıyor. Nefes alan yapısıyla terlemeyi önlüyor ve uzun süre kullansanız da sizi kuru tutuyor. Kış aylarının vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alan bereyi sevdiklerinize hediye de edebilirsiniz.

7. Teri dışarı atan tasarımıyla Adidas Sweatshirt

Adidas, çevreye verdiği önemi Squadra 21 koleksiyonunda ortaya koyuyor. Markanın geri dönüştürülen malzemelerden ürettiği sweatshirt modeli de koleksiyonda yer alan parçalardan biri. Ürün, ince kalıbıyla spor yaparken sizi rahatsız etmiyor. Elastik manşetleri bileğinizi tam olarak kavrıyor. Ön cepleri sayesinde telefonunuzu yanınızda taşıyabilirsiniz. Ayrıca fermuarını kapatarak koşu sırasında telefonun cebinizden düşmesini önleyebilirsiniz. Sadelik ve şıklığı bir arada sunan ürün, Aeroready teknolojisiyle nefes alarak terin dışarı atılmasına ve kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Dik yakası boyun bölgenizi rüzgârdan koruyor. Sweatshirtü günlük kombinlerde ya da spor yaparken rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

8. Zarif duruşuyla ESPRIT Bluz

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Geri dönüşüm materyalle elde edilen sürdürülebilir parçalar hem son dönemde çok moda hem doğanın korunması için gerekli. Geri dönüştürülmüş polyesterden elde edilen ESPRIT Bluz, sürdürülebilir modaya başlangıç yapmak için aradığınız ürün olabilir. Bahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz ürün, şık tasarımıyla üzerinde güzel bir duruş sergiliyor. Geniş yakası boyun bölgenizin rahatsız olmasını önlüyor. Çiçek detayları bluza hoş bir hava katıyor. İster günlük ister ofiste giyebileceğiniz ürün, hafif yapısıyla yokmuş hissi uyandırıyor. Yarım kol modele sahip ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım için uygun. Bluzu, jean pantolon ve topuklu ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz.

9. Geri dönüşüm ürünlerden elde edilen Bant Giyim Tişört

Sade ve şık bir tişört arıyorsanız Bant Giyim Tişört'e bir göz atmalısınız. Beyaz rengiyle güzel bir görünüm sunan ürün, normal kalıbıyla sıkmaz ve rahat hareket etmenizi sağlıyor. Pamuklu dokusuyla nefes alan tişört, sizi serin tutuyor. Ayrıca yumuşak dokusuyla gün boyu rahat kullanabilirsiniz. Geri dönüşüm malzemeler kullanılarak üretilen ürünle sürdürülebilir modaya destek olabilirsiniz. Yaz ve bahar aylarında tercih edebileceğiniz tişört, bisiklet yakasıyla boynunuzu rahatsız etmiyor. Bisiklet deseni ve "re-cycle" yazısı ürüne hoş bir hava katıyor ve sürdürülebilir yaşamı destekliyor.

10. Yırtılmayan yapısıyla uzun süre kullanılan Kaat Cüzdan

Geri dönüşüm ürünleri her eşyasında kullanmak isteyenlerin çok beğeneceği Kaat Cüzdan, geri dönüşüm yırtılmayan kâğıttan elde ediliyor. Bozuk para cüzdanı, anahtarlık ve çanta içi düzenleyici olarak kullanabileceğiniz ürün, küçük boyutuyla çantada rahatça taşınıyor. Astarı bulunmayan cüzdanı askı ipi sayesinde elinizde rahatça tutabilirsiniz. Su geçirmeyen özelliğiyle yağmurlu günlerde ve ıslak ortamlarda rahatça kullanabilirsiniz. Sevimli kedi detayları cüzdana güzel ve eğlenceli bir görünüm kazandırıyor. Dayanıklı ve kaliteli cüzdanı, uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.