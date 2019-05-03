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Sürdürülebilir Turizm ve Bölgesel İş birliği Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 17:19 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Davut Gül: - "Bölgesel olarak, diğer sektörlerde olduğu gibi turizmde de birlikte hareket edersek hepimiz kazanırız" - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Türkiye'nin 2023’te en büyük 10’uncu ekonomisi olabilmesi sadece sanayiyle olmayacak. Turizm istihdam üreten bir alan. Kapadokya’ya gelen Japon turisti, Gaziantep’e, Kahramanmaraş’a, Mardin’e, Hatay’a, Nemrut’a çıkarma hedefine ulaşırsak, bölgeye geleni sadece Zeugma’ya değil, Göbeklitepe’ye götürme hedefi üzerine odaklanırsak, biz bunu başarırız"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Turizm ve Bölgesel İş birliği Toplantısı", Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa valileri ve belediye başkanlarının katılımıyla yapıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Mutfak Sanatları Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, bölgeyi ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Sürdürülebilir turizm için şehirlerin birbirine ihtiyacı olduğunu ifade eden Gül, "Turizm ve bölgenin bütün birikimini biz kullanalım, biz bir adım öne geçelim diye bir iddiamız yok. Bunun gerçekleşme şansı da yok. Bölgesel olarak, diğer sektörlerde olduğu gibi turizmde de birlikte hareket edersek, hepimiz kazanırız. Bunun dünyada örnekleri var. Şehir milliyetçiliğinde hepimiz olduğumuz yerde sayarız ya da kısa ve orta vadede olduğumuz yerden de geriye gideriz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep ve bölge illerinin turizm potansiyeline dikkati çekerek, "Kahramanmaraş’taki antik kenti, kendi hazinemiz gibi görmezsek, Hatay ile Gaziantep mutfağına eş değer olarak bakamazsak, bize geleni Hatay’a gönderip, baklavamızın üzerine Hatay’ın künefesini, onun soğuk mezesini ilave edemezsek bu durum bizi verimlilikte aşağıya çeker, bölgesel yarışta geriye düşürür." dedi.

Avrupa'da düzenlenen turları örnek gösteren Şahin, şöyle devam etti:

"Kimse kendini bir nokta üzerinden pazarlamıyor. Almanya kendisine gelen turisti, Avusturya, Fransa ve Hollanda’ya göndermeye çalışır. Bu dünyanın dilini öğreneceğiz, bölgesel ekonomiyi buraya çekeceğiz. Bölge ekonomisini dünya ekonomisine dönüştürürsek istihdam üretmekte, gençleri geleceğe hazırlayan altyapıyı başarmış olacağız. Türkiye’nin 2023’te en büyük 10’uncu ekonomisi olabilmesi sadece sanayiyle olmayacak. Turizm istihdam üreten bir alan. Kapadokya’ya gelen Japon turisti, Gaziantep’e, Kahramanmaraş’a, Mardin’e, Hatay’a, Nemrut’a çıkarma hedefine ulaşırsak, bölgeye geleni sadece Zeugma’ya değil, Göbeklitepe’ye götürme hedefi üzerine odaklanırsak biz bunu başarırız. Tek ihtiyacımız koordinasyon ve zihinsel dönüşüm."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan da katılımcılara tarihi, kültürel ve turizme yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

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fatma şahin Gaziantep güneydoğu anadolu bölgesi sürdürülebilir turizm ve bölgesel iş birliği toplantı

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