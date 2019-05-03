GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Turizm ve Bölgesel İş birliği Toplantısı", Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa valileri ve belediye başkanlarının katılımıyla yapıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Mutfak Sanatları Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, bölgeyi ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Sürdürülebilir turizm için şehirlerin birbirine ihtiyacı olduğunu ifade eden Gül, "Turizm ve bölgenin bütün birikimini biz kullanalım, biz bir adım öne geçelim diye bir iddiamız yok. Bunun gerçekleşme şansı da yok. Bölgesel olarak, diğer sektörlerde olduğu gibi turizmde de birlikte hareket edersek, hepimiz kazanırız. Bunun dünyada örnekleri var. Şehir milliyetçiliğinde hepimiz olduğumuz yerde sayarız ya da kısa ve orta vadede olduğumuz yerden de geriye gideriz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep ve bölge illerinin turizm potansiyeline dikkati çekerek, "Kahramanmaraş’taki antik kenti, kendi hazinemiz gibi görmezsek, Hatay ile Gaziantep mutfağına eş değer olarak bakamazsak, bize geleni Hatay’a gönderip, baklavamızın üzerine Hatay’ın künefesini, onun soğuk mezesini ilave edemezsek bu durum bizi verimlilikte aşağıya çeker, bölgesel yarışta geriye düşürür." dedi.