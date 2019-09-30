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Süre doldu ve hepsi yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 23:13 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, şifalı termal suyuyla tanınan Karahayıt Mahallesi'ndeki hazine arazisinde izinsiz inşa edilen 15 kaçak yapı yıkıldı.

Süre doldu ve hepsi yıkıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, şifalı sularıyla Türkiye'nin önemli termal turizm noktalarından olan Karahayıt Mahallesi'ndeki 2. derece doğal sit alanında, hazine arazisinde yer alan 15 kaçak ahşap yapının kaldırılması için sahiplerine süre tanıdı.

'SORUMLULAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER UYGULANMAYA DEVAM ETMEKTEDİR'

Belirlenen sürenin sona ermesinin ardından boşaltılan ahşap yapılar yıkıldı. Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Korunan alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izleme ve denetimleri kararlılıkla sürdürülmekte olup, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal Sit Alanlarında yapılan izinsiz yapılar ve sorumluları hakkında gerekli işlemler uygulanmaya devam etmektedir" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
denzili Pamukkale hazine arazisi Kaçak Yapı

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