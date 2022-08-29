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Sürekli erteliyorsanız dikkat! Ölüm riskiniz daha yüksek

29.08.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahları uyanmak işkence haline gelebiliyor. Bazı insanlar kurdukları alarmı duyunca hemen uyanırken bazıları ise alarmı sürekli olarak erteliyor. Eğer sizin de alarm erteleme alışkanlığınız varsa uzmanlar uyarıyor! Alarm erteleyenlerin kalp atışının daha yüksek olduğu bulundu.

Sürekli erteliyorsanız dikkat! Ölüm riskiniz daha yüksek

Uyku alışkanlıkları birçok hastalık hakkında uyarı verebiliyor. Bazen ne kadar uyunursa uyunsun istenilen uyku miktarına ulaşılamıyor. Bu nedenle sürekli olarak alarm erteleniyor. Ancak alarm ertelemek sanıldığı kadar masum değil. Araştırmacılar, alarmları tekrarlayanların hemen uyananlara kıyasla daha yüksek kalp atış hızına sahip olduğunu buldu.

ERTELEMEYENLER DAHA KALİTELİ UYUYOR

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Notre Dame Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, alarm erteleyenlerin uyanmadan son bir saat önceki uykularının hafif olduğunu bu sebeple sürekli olarak alarmı ertelediklerini buldu. MailOnline'ın bildirdiğine göre, alarmı ertelemeyenlerin son bir saat içinde daha derin bir uykudan faydalandıkları, genel olarak daha fazla ve daha kaliteli uyku aldıklarını öne sürdü. Aynı üniversite daha önce yüksek dinlenme kalp atış hızının, kötü uyku ve kalp hastalığını birbirine bağlayan önemli bir faktör olabileceğini bulmuştu.

KALP HASTALIKLARINA VE DİYABETE YOL AÇABİLİR

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Araştırmalarından bir diğeri, normal yatma saatinden 30 dakika sonra bile yatağa giden kişilerin, gece boyunca ve genellikle ertesi gün daha yüksek dinlenme kalp atış hızına sahip olma eğiliminde olduğunu buldu. Bu uyku alışkanlıkları tehlike oluşturmaktadır. Çünkü yüksek kalp atış hızı kalp hastalıklarına ve diyabete karşı risk oluşturur. Bir kişinin dinlenme kalp atış hızı ne kadar yüksekse, erken ölüm riski o kadar fazladır.

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