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Sürekli geğirme neden olur? Sürekli geğirme hangi hastalığın belirtisi?

Cem Ölmez Cem Ölmez
07.01.2024 19:43 | Son Güncelleme:
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Sürekli geğirmek bireyin sosyal hayatını etkileyen rahatsız edici bir durum olabilir. Bu durum hem fiziksel hem de psikolojik açıdan olumsuz etkiler yaratabilir, kişiye sosyal ortamlarda rahatsızlık ve utangaçlık hissi verebilir. Sürekli geğirmek genellikle sindirim sistemi ile ilgili sorunlardan kaynaklanabilir ve bu durum, günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyebilir. Peki, sürekli geğirmek neden olur? Sürekli geğirme hangi hastalığın belirtisi olabilir?

Sürekli geğirme neden olur? Sürekli geğirme hangi hastalığın belirtisi?

İçindekiler

  • Sürekli geğirme neden olur?
  • Sürekli geğirme hangi hastalığın belirtisi?
  • Sürekli geğirme nasıl geçer?

Sürekli geğirmek kişinin yemek yerken, konuşurken veya toplum içinde bulunduğu herhangi bir durumda ortaya çıkabilir. Bu durum kişinin çevresindeki insanlar için dikkat çekici olabilir ve bireyin sosyal ilişkilerini zorlaştırabilir. Kişi sürekli geğirme nedeniyle yemeğe karşı çekingenlik yaşayabilir, restoran veya toplu yemek davetlerinden kaçınabilir ve bu durumdan dolayı sosyal izolasyon eğiliminde olabilir. Ayrıca sürekli geğirme, fiziksel rahatsızlık ve ağrılara neden olabilir. Sindirim sistemi problemleri kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir ve bu durumun sürekli tekrarlanması kişinin yaşam kalitesini düşürebilir.

Sürekli geğirme neden olur?

Bir geğirmenin sürekli geğirme olarak nitelendirilebilmesi için günde 30 defadan fazla olması gerekir. Geğirme çoğu zaman normal sindirim sürecinin bir parçasıdır ve endişelenecek bir şey değildir. Ancak sürekli geğirme şikayeti varsa yani geğirme bir gün içerisinde 30'dan fazla kez tekrarlanıyorsa bu durum altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Sürekli geğirme nedenleri şunlardır:

  • Aşırı hava yutma sürekli geğirmenin bir nedenidir. Aşırı hava yutma durumu yemek yerken, sakız çiğnerken, hızlı yemek yerken veya sigara içerken ortaya çıkabilir.
  • Gastrit, ülser, reflü hastalığı, irritabl bağırsak sendromu ve Crohn hastalığı gibi sindirim sistemi problemleri geğirme gibi gaz oluşumuna neden olabilir.
  • Bağırsaktaki bakteriyel enfeksiyonlar gaz oluşumuna ve geğirmeye neden olabilir.
  • Menstruasyon, hamilelik ve menopoz gibi hormonal değişiklikler geğirme gibi sindirim problemlerine neden olabilir.
  • Bazı ilaçlar geğirme gibi yan etkilere neden olabilir.
  • Stres ve anksiyete gibi psikolojik faktörler geğirme gibi sindirim problemlerine neden olabilir.

Sürekli geğirme hangi hastalığın belirtisi?

Sürekli geğirme birkaç farklı sağlık sorununun belirtisi olabilir. Sürekli geğirme ile ilişkilendirilebilecek bazı hastalıklar ve durumlar şu şekildedir:

  • Mide reflüsü sürekli geğirmeye, mide ekşimesine ve göğüs ağrısına neden olabilir.
  • Mide ülseri sürekli geğirme ve diğer mide problemlerine yol açabilir.
  • Onikiparmak bağırsağında oluşan ülserler sürekli geğirme, mide yanması ve ağrı gibi belirtilere neden olabilir.
  • Safra reflüsü de sürekli geğirme, hazımsızlık ve karın ağrısı gibi belirtilere sebep olabilir.
  • Sindirim sistemi ile ilgili genel bozukluklar sürekli geğirme sorununa neden olabilir.
  • Yemek borusundaki kas spazmları da sürekli geğirme ve yutma güçlüğüne yol açabilir.
  • Sindirim sistemi tıkanıklıkları gaz birikimi ve sürekli geğirme gibi belirtilere neden olabilir.

Sürekli geğirme nasıl geçer?

Sürekli geğirme sorunu genellikle sindirim sistemi ile ilgili bir durumdan kaynaklanır. Bu nedenle evde doğal yöntemlerle rahatlama sağlayabilirsiniz. Ancak bu tür belirtiler devam ederse veya bunun ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olduğunu düşünüyorsanız bir doktor ile görüşmeniz önemlidir. 'Sürekli geğirmeye ne iyi gelir?' sorusuna cevap olarak, sürekli geğirme sorununu hafifletmeye yardımcı olabilecek bazı doğal yöntemler şöyledir:

  • Özellikle yemeklerden önce su içmek sindirim sürecini destekleyebilir.
  • Nane sindirimi kolaylaştırabilir ve mide problemlerini hafifletebilir. Bir fincan nane çayı içmek geğirme sorununu azaltabilir.
  • Anti-inflamatuar özellikleri olan zencefil mideyi sakinleştirebilir. Taze zencefil rendeleyip bir fincan sıcak suya ekleyerek zencefil çayı hazırlayabilirsiniz.
  • Limonlu su içmek sindirimi teşvik edebilir. 1 bardak ılık suya birkaç damla limon sıkarak içmek faydalı olabilir.
  • Bir miktar elma sirkesini suyla karıştırarak içmek mide asidini dengeleyebilir ve sindirim sisteminizi destekleyebilir.
  • Hızlı yemek yemek hava yutmanıza neden olabilir, bu da geğirmeye sebep olabilir. Yemekleri yavaşça çiğneyerek ve sindirim sürecine dikkat ederek yemek önemlidir.
  • Bir çay kaşığı karbonatı 1 bardak suya ekleyerek içmek mide asidini nötralize edebilir ve rahatlama sağlayabilir.
  • Yoga veya derin nefes alma egzersizleri mide rahatsızlıklarını hafifletebilir. Rahatlatıcı bir ortamda derin nefes alarak stresi azaltmak da faydalı olabilir.
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Anahtar Kelimeler:
geğirme
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