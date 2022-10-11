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Sürekli olarak dar sütyen giymek meme kanserine neden olur mu?

11.10.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Her yıl binlerce kadın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Kadınlar yıllardır sütyenlerin meme kanseri yaptığı bilgisinin doğruluğunu merak ediyor. Sürekli olarak dar sütyen giymek gerçekten meme kanserine neden oluyor mu?

Sürekli olarak dar sütyen giymek meme kanserine neden olur mu?

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Meme kanseri görülme oranı her geçen gün artıyor. Sağlıksız yaşam koşullarının kansere zemin oluşturduğu biliniyor. Uzmanlar meme kanserinin etkilerini düşürmek için kadınların düzenli olarak meme kontrolü yapması gerektiğini belirtiyor. Meme konusunda birçok bilgi bulunuyor. Bu bilgilerin bazıları kadınların yanılmasına neden olabiliyor. Sütyenin meme kanseri yaptığı bilgisi akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.

SÜTYEN MEME KANSERİ YAPAR MI?

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Bu konuda açıklama yapan doktorlar sütyenin kanser yaptığı bilgisinin efsane olduğunu belirtti. Sütyen takmak ile meme kanseri arasında hiçbir bağlantı bulunmuyor. Dr. Enos Hagogoan Siburian, "Sutyen giymek kadında meme kanseri oluşturmaz veya tetiklemez" dedi.

ÇOK SIKI SÜTYENLERİ TAKMAYIN

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Ancak kadınlara çok sıkı bir sütyen kullanmamaları tavsiye ediliyor. Daha rahat sütyenler göğüs bölgesine yapılan baskı kan akışı problemlerini tetiklemez. Dr. Sara, "Kanser hücre değişimlerinden kaynaklanır. Terimdeki mutasyondan, kanserli olmayandan kansere. Sütyen kullanımının normal hücreleri kanserli hale getirebileceğine dair bir kanıt yok" dedi. "Önemli olan şey, sutyenin çok sıkı olmaması gerektiğidir." diye sözlerini tamamladı.

MEME KANSERİNDEN KORUNMAYI SAĞLAYAN FAKTÖRLER

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  • Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak,
  • Sağlıklı beslenmek ve düzenli spor yapmak,
  • İdeal kiloyu korumaya özen göstermek,
  • Bebek sahibi olan anneler için ilk 6 ay emzirmek,
  • Çok geç yaşta anne olmamak,
  • Hormon ilaçlarının kullanımına dikkat etmek.
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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Meme‎ sütyen dar hücre mon hücreler
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