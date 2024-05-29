Sürekli oturarak çalışanlar dikkat! Risk artıyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erkut Baha Bulduk, yaptığı açıklamada, boyun fıtığının genellikle disk hasarı ile ortaya çıktığını belirterek, “Boyun fıtığı genellikle boyun omurlarındaki disklerde meydana gelen bir hasar sonucu ortaya çıkar. Bu hasarın birkaç nedeni olabilir. Diskler yaşlanmaya bağlı olarak zamanla yıpranabilir, kaybettiği esnekliği ve sıkılığı azalabilir. Boyun bölgesine alınan ani bir darbe veya kaza sonucu disklerde hasar meydana gelebilir. Ağır yüklerin kaldırılması sonucu disklerde zorlanma ve hasar gelişebilir. Sürekli oturarak çalışmak, postürün uzun süreli bozuk halde kalması fıtık riskini artırabilir. Bu faktörlerin bir veya birkaçının bir araya gelmesi, boyun fıtığının ortaya çıkmasına katkıda bulunuyor. Ancak, elbette her durum kişileri farklı oranlarda etkilemekte ve bazı insanlarda belirli bir neden net bir şekilde belirlenemeyebilir. Böyle bir durumda da genetik faktörlere bakılması gerekir” diye konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Doç. Dr. Bulduk, “Boyun fıtığının belirtileri ve şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Kişide, boyun ağrısı, kollarda ağrı, uyuşma veya güçsüzlük, omuzlarda ya da sırtta ağrı, baş ağrısı, ilerlemiş vakalarda dengesizlik, idrar kaçırma gibi bulgular görülebilir. Kollarda güçsüzlük veya idrar kontrolünde sorunlar gibi acil müdahale gerektiren durumları işaret edebilir. Boyun fıtığı belirtileri tedavi edilmediğinde kötüleşebilir, bu nedenle belirtileri ciddiye almak önemlidir. ‘Biraz dinleneyim, biraz dikkat edeyim geçer’ gibi bir düşünce son derece yanlıştır. Boyun fıtığında tedavi seçenekleri, hastanın bireysel durumuna ve semptomlarına göre belirleniyor. İstirahat, medikal tedavi, fizik tedavi, algolojik işlemler ve son olarak cerrahi müdahale gibi yöntemler hastaya göre uygulanıyor. Ameliyat teknikleri ve bu alanda teknoloji de çok gelişti. İnsanlar cerrahi müdahaleye karşı olumsuz düşünüyor. Fakat kişinin rahatsızlığına diğer yöntemler cevap vermiyorsa ameliyat bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline geliyor. Hastaya, tedavi edici diğer yöntemler etkisiz kalırsa veya ciddi sinir sıkışması varsa cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi müdahale, fıtıklaşmış diskin çıkarılması veya sinire olan basıyı azaltmak için yapılan operasyondur” dedi.

TOPLUMUN POSTÜRÜ BOZULUYOR

Doğru şekilde hareket etmenin, ani hareketlerden kaçınmanın, çok ağır kaldırmamanın hatta doğru şekilde oturabilmeyi bile öğrenilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Bulduk, toplumun postürünün bozulduğunu dile getirdi. Teknolojinin gelişmesiyle elektronik ve teknolojik cihazlara bağımlılığın arttığını söyleyen Bulduk, “Özellikle telefon ve tabletlerle çok fazla zaman harcıyoruz, sürekli masa başında çalışıyor, daha az hareket ediyoruz. Bu omurga sistemimizde de önemli hasarlar oluşturuyor. Yakın gelecekte toplumun postürü bozulmuş olacağını tahmin ediyoruz. Sizlere tavsiyem, ağrılarınızı takip edin, doktorunuzun tedavi seçeneklerine uyun, daha çok hareket edin spor yapın ve daha az teknolojik aletlere vakit ayırın. Eminim, hayatınızda faydalarını göreceksiniz” dedi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





