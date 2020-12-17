Sürekli parmak emen bir bebeğiniz varsa bu 5 nedene dikkat!

Bebeklerin parmak emmesi, ağlamaları kadar normal bir durumdur. Anne karnında emme refleksini geliştiren bebekler, belli yaşa kadar bu davranışı tekrar eder. Ancak ileri yaşlarda parmak emmeye devam eden çocukların ebeveynleri, çoğu zaman bu durumdan endişe duyar. Temel nedeni öğrenmek için çeşitli kaynaklardan araştırma yapan ebeveynlerin yanlış bilgiler edinmesi kaygıyı artırır.

BEBEKLER NEDEN PARMAĞINI EMER?

Bebeklerde görülen parmak emme davranışı içgüdüseldir. İlk 3-4 yaşa kadar parmak emmenin doğal ve kabul edilebilir olduğunu söyleyen uzmanlar, endişelenecek durum olmadığını belirtir. Ancak bu davranışın daha ileri yaşlara taşınması ebeveynlerde korkuya yol açar. Çoğu zaman sorunun temeline inmeden çocukları hızlı bir şekilde davranıştan vazgeçirmeye çalışan ebeveynler, çocukta travma oluşmasına neden olabilir. Bebeklerde görülen parmak emme davranışının birçok farklı sebebi vardır. İşte parmak emme sebepleri:

1. KEŞFETME

Yeni doğan bebek, beslenme ihtiyacını annesini emerek karşılar. Emerek doyuma ulaşan çocuk, birçok şeyi emerek psikolojik doyuma ulaşabileceğini düşünür. İlk yaşlarda başlayan parmak emme durumu, çocuk için bir nevi keşif aracıdır. Emerek dünyasını tanımlamaya çalışır. Çocuk ilk başlarda el ve ayak parmaklarını ağzına götürmeye başlar. Oyun yaşına geldiği zamanda da kıyafet, oyuncak, battaniye gibi nesneleri emdiği görülür. Zamanla bir keyif aracı haline gelen alışkanlık, çocuğun davranışı devam ettirmesine neden olur.