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  4. Suriye'de esir tutuluyordu! İstanbul Havalimanı'nda duygusal buluşma

Suriye'de esir tutuluyordu! İstanbul Havalimanı'nda duygusal buluşma

21.02.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de Esed rejimi tarafından hapsedilen işkence mağduru Omar Alshogre, 6 yıl sonra kız kardeşiyle buluştu. İstanbul Havalimanı'nda buluşan iki kardeşin kavuşma anları duygusal görüntülere sahne oldu.

Suriye'de esir tutuluyordu! İstanbul Havalimanı'nda duygusal buluşma

Suriye insan hakları aktivisti ve tutuklu eski işkence mağduru Omar Alshogre, 6 yıldır ayrı olduğu kız kardeşiyle İstanbul'da buluştu.

YILLAR SONRA KIZ KARDEŞİYLE BULUŞTU

Suriye'de yaşanan olayların ardından kız kardeşi Türkiye'ye kaçan Omar Alshogre tutuklu bulunuyordu. Suriye İnsan Hakları aktivisti olan Alshogre tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktıktan sonra kız kardeşinin yanına İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda buluşan iki kardeşi göz yaşlarına hakim olamazken o anlar sosyal medyada yer aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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