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Suriye'de heyecanlandıran keşif! 4. yüzyıldan kaldığı düşünülüyor... Yüzde 90'ından fazlası sağlam...

13.10.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’nin Humus kentinde arkeologlar heyecan verici bir keşfe imza attı. 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen Roma dönemine ait mozaik bulundu. Mozaiğin yüzde 90'ından fazlasının sağlam olduğu belirtildi. 120 metrekarelik büyüklüğe sahip olan mozaiğin muhtemelen bir kaleye ait olduğu düşünülüyor.

Humus kentindeki Rastan ilçesinde arkeologlar tarafından 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen Roma dönemine ait mozaik bulundu. İyi korunmuş halde olduğu belirtilen mozaik, 120 metrekarelik büyüklüğü sahip olduğu aktarıldı.

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Suriye Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün kazı çalışması yaptığı eski bir binada ortaya çıkarılan mozaiğin muhtemelen bir kaleye ait olduğu düşünülüyor.

YÜZDE 90'INDAN FAZLASI SAĞLAM

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Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kazı ve Arkeolojik Çalışmalarından Hummam Saad yaptığı açıklamada, mozaiğin yüzde 90'ından fazlasının sağlam olduğunu belirterek, mozaiğin üstünde yer alan tasvirlerde Roma mitolojisindeki Antik Amazon savaşçılarının ender bir tasviri olduğunu yer aldığını ifade etti.
Mozaiğin Yunanlılar ile Truvalılar arasındaki Truva Savaşı’ndan sahneler içerdiğini açıklayan Saad, mozaiğin bulunduğu binanın ne amaçla kullanıldığının henüz belirlenemediğini ifade etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye tarihi eser mozaik
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