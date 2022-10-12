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  4. Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu duyurdu! 143 ülkenin oyuyla kabul edildi... Rusya'ya bir şok daha

Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu duyurdu! 143 ülkenin oyuyla kabul edildi... Rusya'ya bir şok daha

12.10.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etti. Konuyla ilgili Ukrayna lideri Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zelenskiy, "143 devletin tümüne teşekkür ederiz. Dünya söz sahibi oldu. Rusya'nın ilhak girişimi değersizdir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Zelenskiy'nin paylaştığı tabloda, Rusya'nın ilhakını kınayan karara Türkiye'nin de evet oyu verdiği görüldü.

Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu duyurdu! 143 ülkenin oyuyla kabul edildi... Rusya'ya bir şok daha

Son dakika: 193 üyeli Genel Kurul'da yapılan oylama, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etmek için düzenlediği "yasa dışı" referandumları görüşmek üzere 10 Ekim'de acil bir oturum düzenlemesinin ardından geldi.

Oylamada, 143 ülke Rusya'nın hamlesinin kınanması yönünde lehte oy kullanırken, aralarında Rusya, Venezuela, Kuzey Kore, Belarus ve Suriye'nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullandı. Çin ve Hindistan'ın aralarında olduğu 33 ülke ise çekimser kaldı.

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Bütün devletlere ve uluslararası kuruluşlara, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgede herhangi bir girişimini tanımama çağrısında bulunan BM Genel Kurulu Kararı, Moskova'nın kararlarını derhal ve koşulsuz biçimde geri almasını talep ediyor.

'143 DEVLETİN TÜMÜNE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Ukranya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kararla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü: BM Sözleşmesi ilkelerinin korunması" başlıklı tarihi kararı destekleyen 143 devletin tümüne teşekkür ederiz. Dünya söz sahibi oldu: Rusya'nın ilhak girişimi değersizdir ve özgür uluslar tarafından asla tanınmayacaktır. Ukrayna tüm topraklarını geri alacak!"

KINAYAN ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE DE VAR

Rusya'nın ilhakını kınayan karara evet diyen 143 ülke arasında Türkiye de yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya birleşmiş milletler ilhak
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