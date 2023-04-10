HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne roket saldırısı düzenlendi

Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne roket saldırısı düzenlendi

10.04.2023 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin Deyrizor ilinde bulunan ABD üssüne roketli saldırı yapıldı. Roket atışlarının İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği Deyrizor'un doğusundaki Bukemal'den yapıldığı iddia edildi.

Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne roket saldırısı düzenlendi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Kuniko gaz sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlendi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Kuniko gaz sahasına roket saldırıları yapıldı.

Kaynaklar, roket atışlarının İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği Deyrizor'un doğusundaki Bukemal'den yapıldığını aktardı.

j1

Suriye'de varlık gösteren ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri noktalar, zaman zaman İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden roket saldırılarıyla hedef alınıyor.

25 Mart'ta İran destekli yabancı terörist gruplar, Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları düzenlemişti.

Suriye'de sıcak saatler: ABD üssüne saldırdılar! Suriye'de sıcak saatler: ABD üssüne saldırdılar!

İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN DEYRİZOR'DAKİ VARLIĞI

Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

jj

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geri adım attı! Kritik isim görevine iade edildiGeri adım attı! Kritik isim görevine iade edildi
Yükseklerde kendiliğinden yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyorYükseklerde kendiliğinden yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor
AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı! AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı!
Anahtar Kelimeler:
suriye abd

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi

Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi

Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: Bakalım ilk kim yapacak?

Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: Bakalım ilk kim yapacak?

Nazmi Arıkan ve şoförünü katletmişti! Cezaevinde intihar etti

Nazmi Arıkan ve şoförünü katletmişti! Cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.