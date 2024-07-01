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  4. Suriye’deki olaylarla ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama: Sınırlarımızın ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır

Suriye’deki olaylarla ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama: Sınırlarımızın ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
01.07.2024 23:08
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Dışişleri Bakanlığından, Suriye'deki olaylarla ilgili ilk açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında "Zanlısı hakkında adli süreç işletilen suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin sınırlarımızın ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır" ifadeleri yer aldı.

Suriye’deki olaylarla ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama: Sınırlarımızın ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri’de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye’nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir."


Express


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Dışişleri Bakanlığı
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