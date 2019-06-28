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Suriye'deki saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 10:40 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca, İdlib'deki gözlem noktasına yönelik saldırının yapıldığı rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğu bildirildi. Son dakika olarak yapılan açıklamada "Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağrılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Suriye'deki saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Suriye rejim güçleri İdlib'de görev yapan Türk askeri birliklerini bir kez daha hedef aldı. Top ve havan atışlarıyla gerçekleştirilen 3 ayrı saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Saldırılara anında karşılık verilerek rejim mevzileri Türk topçuları tarafından vuruldu.

Söz konusu saldırıların ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada "Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir." ifadeleri yer aldı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır.

Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir.

Durum yakından takip edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.


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Anahtar Kelimeler:
MSB Milli Savunma Bakanlığı Son dakika Suriye

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