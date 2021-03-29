Suriye Demokratik Güçleri "IŞİD üyelerini çıkarmak için El Hol kampına girdi"

Suriye'nin kuzey doğusundaki El Hol kampında hafta sonu meydana gelen olaylarda can kaybı olunca, SDG kampa girerek dokuz kişi tutukladı. Tutuklamaların devam edebileceği açıklandı.

El Hol kampında IŞİD üyelerinin aileleri kalıyor.

Kavga, cinayet ve tecavüzlerin görüldüğü; IŞİ üyelerinin eş ve çocuklarının çoğunlukta olduğu kampta kalanlar, güvenlik riskinin yanı sıra son derece sağlıksız koşullarda yaşıyor.

Son bir yıl içinde yaşanan olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Hafta sonu meydana gelen olaylarda da can kaybı olduğu belirtiliyor ancak henüz sayı net olarak duyurulmadı.

Olaylar üzerine bölgeyi kontrol altında tutan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kampa girerek IŞİD'le hâlâ bağlantılı olduğundan şüphelendiği dokuz kişiyi tutukladı. Tutuklananlardan birinin IŞİD için yeni militan topladığı belirtildi.

https://www.youtube.com/watch?v=w\_k1A5fu04U

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) direktörü Rami Abdulrahman, bu yılın başından beri kampta en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini; bunlardan 30'unun Iraklı olduğunu söyledi.