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Suriye Demokratik Güçleri "IŞİD üyelerini çıkarmak için El Hol kampına girdi"

29.03.2021 06:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin kuzey doğusundaki El Hol kampında hafta sonu meydana gelen olaylarda can kaybı olunca, SDG kampa girerek dokuz kişi tutukladı. Tutuklamaların devam edebileceği açıklandı.

Suriye Demokratik Güçleri "IŞİD üyelerini çıkarmak için El Hol kampına girdi"

Suriye'nin kuzey doğusundaki El Hol kampında hafta sonu meydana gelen olaylarda can kaybı olunca, SDG kampa girerek dokuz kişi tutukladı. Tutuklamaların devam edebileceği açıklandı.

El Hol kampında IŞİD üyelerinin aileleri kalıyor.

Kavga, cinayet ve tecavüzlerin görüldüğü; IŞİ üyelerinin eş ve çocuklarının çoğunlukta olduğu kampta kalanlar, güvenlik riskinin yanı sıra son derece sağlıksız koşullarda yaşıyor.

Son bir yıl içinde yaşanan olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Hafta sonu meydana gelen olaylarda da can kaybı olduğu belirtiliyor ancak henüz sayı net olarak duyurulmadı.

Olaylar üzerine bölgeyi kontrol altında tutan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kampa girerek IŞİD'le hâlâ bağlantılı olduğundan şüphelendiği dokuz kişiyi tutukladı. Tutuklananlardan birinin IŞİD için yeni militan topladığı belirtildi.

https://www.youtube.com/watch?v=w\_k1A5fu04U

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) direktörü Rami Abdulrahman, bu yılın başından beri kampta en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini; bunlardan 30'unun Iraklı olduğunu söyledi.

SDG'nin "Asayiş" adını verdiği iç güvenlik birimleri, Pazar gecesi yerel saatle 4.00'te kampa girerek "İnsani ve Güvenlik Operasyonu" adını verdiği operasyona başladı. Yapılan açıklamada, 'operasyonun ilk gününün planlandığı gibi yürütüldüğü' belirtildi:

"İsimleri arananlar listesinde olanlar dahil IŞİD'le bağlantılı dokuz kişi tutuklandı. Aralarından biri, Ebu Saad el Iraki isimli, uzun zamandır IŞİD'e eleman topladığı belirlenen bir IŞİD üyesi."

Operasyonların süreceği de açıklamada belirtildi:

"Operasyonda SDG, Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) tarafından desteklenen 5.000 Asayiş üyesi görev alıyor."

El Hol kampının kontrolünü elinde tutan SDG, kampta 62 bine yakın kişinin kaldığını, bunların arasında 16 bin aile olduğunu; ailelerin 2.500'ünün IŞİD savaşçılarının aileleri olduğunu duyurmuştu.

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