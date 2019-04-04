HABER

Suriye'den Türkiye'ye sert uyarı: Sabrımızın sınırı var!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

Türkiye'nin İdlib'in teröristlerden kurtarılmasını öngören mutabakatı yerine getirme konusunda aceleci davranmadığını söyleyen Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Şam yönetiminin bunun gerçekleşmesini beklediğini ve sabırlarının bir sınırı olduğunu belirtti.

Suriye'den Türkiye'ye sert uyarı: Sabrımızın sınırı var!

Şam'da Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yla ortak basın toplantısı düzenleyen Muallim, Suriye'nin Türkiye'den İdlib mutabakatını uygulamasını beklediğini belirtti.

Muallim, "Mutabakatı yerine getirme sürecini yavaşlatan taraf Türkiye. Şimdiye dek Rus dostlarımızdan durumun zorlu olduğunu ancak Türkiye'nin anlaşmayı yerine getirme eğiliminde olduğunu duyduk. Açık olmak gerekirse, Soçi'de varılan bu mutabakatın yerine getirilmesini bekliyoruz ancak sabrımızın da bir sınırı var" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de 15 Ekim'e kadar silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı.

Mutabakatı belirlenen süreye kadar yerine getiremeyen Ankara, ek süre talep etmiş ve güvenlik garantisi veremediği için İdlib'de ortak devriyenin ertelenmesini istemişti.

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyorYaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyor
YSK'ya yöneltilen eleştiriler yerinde mi?YSK'ya yöneltilen eleştiriler yerinde mi?
Amerika’nın Narkotik KriziAmerika’nın Narkotik Krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye İdlib Mutabakat Sabır sınır

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Camide katliam yapan teröristten şok teklif!

Camide katliam yapan teröristten şok teklif!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın gözü önünde sessiz sedasız yaptılar!

Dünyanın gözü önünde sessiz sedasız yaptılar!

Kerkük'te nehir suyunun yükselmesi korkutuyor!

Kerkük'te nehir suyunun yükselmesi korkutuyor!

Camilere saldıran terörist 50 ayrı cinayetten yargılanacak

Camilere saldıran terörist 50 ayrı cinayetten yargılanacak

Moskova'da kısa boylu güzeller yarıştı

Moskova'da kısa boylu güzeller yarıştı

Kudüs’te İsra-Miraç coşkusu

Kudüs’te İsra-Miraç coşkusu

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma: Onlarca ölü var!

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.