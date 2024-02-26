HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye'den Türkiye'ye sızacaktı! Kadın terörist yakalanıp cezaevine gönderildi

Suriye'den Türkiye'ye sızacaktı! Kadın terörist yakalanıp cezaevine gönderildi

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
26.02.2024 11:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist kıskıvrak yakalandı. Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri polisince yakalanan kadın terörist Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki askeri cezaevine gönderildi.

Suriye'den Türkiye'ye sızacaktı! Kadın terörist yakalanıp cezaevine gönderildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde sözde kadroda yer alan "Cudi" kod adlı Hüda El Tuma'nın, Barış Pınarı Harekatı alanında yer alan Mebruke'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi.

PKK'lı kadın terörist Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri polisi tarafından yakalanarak Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki askeri cezaevine gönderildi.

indir

Terör örgütüne 2019'da katılan ve Haseke, Aynularab, Şeddadi'de eğitimler alan kadın teröristin, Barış Pınarı Harekatı alanında örgütsel faaliyetlerde yer aldığı belirtildi. (AA)

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İhtiyaç fazlası tüketildiğinde kanser riskini artırıyor!İhtiyaç fazlası tüketildiğinde kanser riskini artırıyor!
Yer: Tunceli! O anlar büyük ilgi gördüYer: Tunceli! O anlar büyük ilgi gördü
Akşener'e kızıp istifa etti! 'Seçmenimiz sıkışıp kaldı'Akşener'e kızıp istifa etti! 'Seçmenimiz sıkışıp kaldı'
Anahtar Kelimeler:
suriye terörist
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaş promosyonunda son gün 29 Şubat

Emekli maaş promosyonunda son gün 29 Şubat

Hamile kadını ilişki sırasında boğarak öldürdü, bakın ne istedi

Hamile kadını ilişki sırasında boğarak öldürdü, bakın ne istedi

Maden ocağında göçük! 3 kişi toprak altında kaldı

Maden ocağında göçük! 3 kişi toprak altında kaldı

Burak Yılmaz'ın Fener maçında havada iki kez seken topu gibi...

Burak Yılmaz'ın Fener maçında havada iki kez seken topu gibi...

Otomobilini tamire bıraktı, gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Otomobilini tamire bıraktı, gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Böylesi ne duyuldu ne görüldü! Misafirin 'koku' sözleri ortalığı ayağa kaldırdı: Tam bir meydan kavgası çıktı

Böylesi ne duyuldu ne görüldü! Misafirin 'koku' sözleri ortalığı ayağa kaldırdı: Tam bir meydan kavgası çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.