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Suriye eski Büyükelçisine büyük şok! Yarım milyon değerinde: Sahtesiyle değiştirip... Hırsızların kimliği şaşırttı

14.08.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka’nın evindeki Burhan Doğançay’a resmettirdiği yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle değiştirilerek çalındı. Hırsızlığı yapan kızı ve damadı, evden çaldıkları tabloyu antikacıya vererek müzayedede satmaya çalıştı. Çalıntı tablonun satılmaya çalışıldığı ihbarını alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri büyükelçinin kızını gözaltına alırken, tabloyu da teslim alarak sahibine teslim etti.

Suriye eski Büyükelçisine büyük şok! Yarım milyon değerinde: Sahtesiyle değiştirip... Hırsızların kimliği şaşırttı

Beyoğlu Cihangir’de önceki ay yaşanan olayda, Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka’nın (92) evindeki Burhan Doğançay’ın resmettiği yarım milyonluk tablo sahtesiyle değiştirilerek çalındı. Evin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Aka tablonun, evine gelen kızı P.Ç. ve damadı E.Ç. tarafından çalındığını tespit etti. Büyükelçi bunun üzerine avukatı aracılığıyla güvenlik kamera görüntüleri ile birlikte savcılığa giderek kızı ve damadından şikayetçi oldu.

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BABASININ TABLOSUNU ÇALIP SATMAYA ÇALIŞTI

Şahıslar ve tablo arandığı esnada ikili, tabloyu Cihangir’de bulunan bir antikacıya götürerek tabloyu babalarının kendilerini gönderdiğini ve müzayedede satmak istediklerini söyledi.

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Antikacı da tabloyu alarak sosyal medya sayfasında paylaştı. Ancak sosyal medyaya konulan tablonun Aka’nın avukatı tarafından çalıntı olarak arandığının ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri harekete geçti.

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"BANA HEDİYE VERDİ, SATMAK İSTEDİM"

Antikacıya giden ekipler, tablonun çalıntı olduğunu belirterek satıştan kaldırılmasını söyledi. Devam eden çalışmalarda tablonun satışı içi antikacıya gelen P.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

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Emniyete götürülerek ifadesi alınan P.Ç. tabloyu babasının kendisine hediye olarak verdiğini kendisinin de tabloyu satmak için buraya getirdiğini söylediği öğrenildi.

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Emniyette işlemleri tamamlanarak “hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan P.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari damat E.Ç.‘yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Büyükelçi hırsızlık

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