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Suriye haber ajansı duyurdu: İsrail'den Halep Havalimanı'na hava saldırısı

02.05.2023 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Suriye'ye karşı hava saldırılarına devam ediyor. Suriye devlet haber ajansı SANA, ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın, İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alınarak hizmet dışı kaldığını duyurdu. İsrail'den ise söz konusu saldırıya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Suriye haber ajansı duyurdu: İsrail'den Halep Havalimanı'na hava saldırısı

Beşar Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanına, yerel saatle 23.35'de İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

7 MART'TA VURULDUĞUNU AÇIKLAMIŞLARDI

Halep çevresindeki bazı noktaların da saldırıda hedef alındığı ifade edilen haberde, hasar gören Halep Havalimanı'nın hizmet dışı kaldığı ve 1 rejim unsurunun öldüğü öne sürüldü. Esad rejimi, 7 Mart'ta da Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından vurularak hizmet dışı kaldığını ileri sürmüştü.

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Halep'te, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor. İsrail makamlarından, söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail

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