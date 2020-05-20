HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye hükümeti kuzen Esad'ın mal varlığına el koyma talimatı verdi

Suriye hükümeti kuzen Esad'ın mal varlığına el koyma talimatı verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Suriye hükümeti Suriye'nin en zengin işadamlarından birisi ve Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın kuzeni Rami Mahluf'a, eşine ve çocuklarına ait varlıklara el konulması talimatı verdi.

Suriye hükümeti kuzen Esad'ın mal varlığına el koyma talimatı verdi

Reuters tarafından görülen 19 Mayıs tarihli ve ekonomi bakanı tarafından imzalanan belgede varlıklara "ihtiyati haciz" konulduğu ibaresi yer aldı.

Bir zamanlar Esad'ın sırdaşlarından olan Mahluf ile düzenleyici kurumlar arasında Mahluf'a ait mobil şebeke operatörü Syriatel'in borçlu olduğu iddia edilen meblağ ile ilgili tartışma yaşanmıştı. Bu olay yönetimdeki elit kesim
arasında çatlaklar oluştuğunu gün yüzüne çıkarmıştı.

Mahluf anlaşmazlık konusunda üç video yayınlarken bu videolardan birinde Essad'tan şirketini kurtarması için yardım istedi. Pazar günkü son videosunda ise Syriatel yönetiminden ayrılmasının istendiğini söyledi.

Mahluf Facebook'tan yaptığı açıklamada mallarına el konulmasının yasadışı olduğunu iddia etti.

Syriatel'in yönetimine kayyum atanması talebinde bulunulduğunu söyleyen Mahruf, bunun kendisini şirket yönetiminde uzaklaştırmak için atılmış bir adım olduğunu ifade etti.

Suriye hükümeti Syriatel kendisine yaklaşık 77 milyon dolar borcu bulunduğunu açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Şoke eden görüntü! Evi uyuşturucu tarlasına çevirmişŞoke eden görüntü! Evi uyuşturucu tarlasına çevirmiş
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Diğer Haberler
Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

İran’a '100 metreden fazla yaklaşmayın' uyarısı

İran’a '100 metreden fazla yaklaşmayın' uyarısı

Bu kumaş virüsü bir saat içinde yok ediyor

Bu kumaş virüsü bir saat içinde yok ediyor

'Yaz mevsimi salgının büyümesini engellemeyecek'

'Yaz mevsimi salgının büyümesini engellemeyecek'

İki ülke 'Hafter’den desteğini çekiyor' iddiası

İki ülke 'Hafter’den desteğini çekiyor' iddiası

Okullar kademeli olarak yeniden açılmaya başladı

Okullar kademeli olarak yeniden açılmaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.