Suriye hükümeti kuzen Esad'ın mal varlığına el koyma talimatı verdi

Reuters tarafından görülen 19 Mayıs tarihli ve ekonomi bakanı tarafından imzalanan belgede varlıklara "ihtiyati haciz" konulduğu ibaresi yer aldı.

Bir zamanlar Esad'ın sırdaşlarından olan Mahluf ile düzenleyici kurumlar arasında Mahluf'a ait mobil şebeke operatörü Syriatel'in borçlu olduğu iddia edilen meblağ ile ilgili tartışma yaşanmıştı. Bu olay yönetimdeki elit kesim

arasında çatlaklar oluştuğunu gün yüzüne çıkarmıştı.

Mahluf anlaşmazlık konusunda üç video yayınlarken bu videolardan birinde Essad'tan şirketini kurtarması için yardım istedi. Pazar günkü son videosunda ise Syriatel yönetiminden ayrılmasının istendiğini söyledi.

Mahluf Facebook'tan yaptığı açıklamada mallarına el konulmasının yasadışı olduğunu iddia etti.

Syriatel'in yönetimine kayyum atanması talebinde bulunulduğunu söyleyen Mahruf, bunun kendisini şirket yönetiminde uzaklaştırmak için atılmış bir adım olduğunu ifade etti.

Suriye hükümeti Syriatel kendisine yaklaşık 77 milyon dolar borcu bulunduğunu açıklamıştı.



