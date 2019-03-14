"Suriye konferansı"ndan 7 milyar dolar yardım taahhüdü

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen uluslararası Suriye konferansında, bu ülke ve Suriyeliler için yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.

Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, basına açıklamalarda bulundu.

Stylianides, "Bugün yapılan görüşmeler ve taahhütler yardıma muhtaç olanların yanında durmaya devam edeceğimizi gösteriyor. Burada bulunan temsilcilerin yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunduğunu açıklamaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bu taahhütlerin sahada faaliyetlere yansıtılması gerektiğine dikkati çeken Stylianides, Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi, Suriyeliler için her gün somut dayanışma gösteren ülkelere ayrıca teşekkür ettiğini söyledi.

Konferansın tüm dünyaya ve Suriye halkına önemli bir mesaj gönderdiğini aktaran Stylianides, "Kapsayıcı ve barışçıl bir siyasi çözümle istikrarlı, demokratik ve müreffeh bir Suriye görmek mümkün." diye konuştu.